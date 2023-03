Астронавты миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю после пяти месяцев в космосе

Крошка-5 является возвращением к Земле после утром от станции в @SpaceX Dragon Endurance в 2:20 ET. @NASA TV, чтобы пополнить разрыв и сбросить добычи в 8pm ET. More details.. https://t.co/VHA9C3xjdQ pic.twitter.com/DwXELixwup