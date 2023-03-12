Астронавты миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю после пяти месяцев в космосе

Четверо астронавтов миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю

Миссия астронавтов SpaceX Crew-5 для NASA отправилась с Международной космической станции после более пяти месяцев пребывания в космосе.

Об этом сообщает NASA и Space.com.

Возвращение астронавтов на Землю

Капсула Crew Dragon Endurance от SpaceX отстыковалась от МКС в субботу, в 09:20 по киевскому времени.

На борту космического аппарата находятся астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, представитель Японии Коичи Ваката и российская космонавтка Анна Кикина.

Всего они находились в космосе более пяти месяцев.

Отмечается, что NASA дважды (в среду 7 марта и в четверг 8 марта) откладывала отстыковку капсулы от МКС из-за проблем с погодой.

Крошка-5 является возвращением к Земле после утром от станции в @SpaceX Dragon Endurance в 2:20 ET. @NASA TV, чтобы пополнить разрыв и сбросить добычи в 8pm ET. More details.. https://t.co/VHA9C3xjdQ pic.twitter.com/DwXELixwup – International Space Station (@Space_Station) March 11, 2023

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX запустила на МКС капсулу с миссией Crew-5 на борту еще 5 октября прошлого года.

Напомним, что недавно стало известно, что экипаж Boeing Starliner планирует отправить своих первых астронавтов в космос уже в апреле.