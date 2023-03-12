Астронавти місії Crew-5 успішно повернулися на Землю після п'яти місяців у космосі

Четверо астронавтів місії Crew-5 успішно повернулися на Землю

Місія астронавтів SpaceX Crew-5 для NASA відправилася з Міжнародної космічної станції після більш ніж п'яти місяців перебування в космосі.

Про це повідомляє NASA та Space.com.

Повернення астронавтів на Землю

Капсула Crew Dragon Endurance від SpaceX відстикувалася від МКС у суботу, о 09:20 годині за київським часом.

На борту космічного апарату перебувають астронавти NASA Джош Кассада та Ніколь Манн, представник Японії Коічі Ваката та російська космонавтка Анну Кікіна.

Всього вони перебували у космосі понад п’ять місяців.

Зазначається, що NASA двічі (в середу 7 березня і у четвер 8 березня) відкладала відстикування капсули від МКС через проблеми з погодою.

Crew-5 is returning to Earth after undocking from the station in the @SpaceX Dragon Endurance at 2:20am ET. @NASA TV coverage of deorbit and splashdown resumes at 8pm ET. More details.. https://t.co/VHA9C3xjdQ pic.twitter.com/DwXELixwup — International Space Station (@Space_Station) March 11, 2023

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX запустила на МКС капсулу з місією Crew-5 на борту ще 5 жовтня минулого року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що екіпаж Boeing Starliner планує відправити своїх перших астронавтів у космос вже у квітні.