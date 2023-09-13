Астрономы раскрыли тайну молний на Венере

Изображение Венеры, полученное японской орбитальной станцией "Акацуки". JAXA

Световые вспышки в атмосфере Венеры на самом деле являются не молниями, а следами от сгорающих мелких небесных тел — метеорами. Угроза удара молнией на планете настолько низка, что будущие венерианские миссии даже не нуждаются в защите от них.

Об этом сообщает Nauka.ua.

Читайте также:

Загадка молний на Венере

Американские астрономы, проанализировавшие космические и наземные наблюдения за Венерой, пришли к выводу, что световые вспышки в атмосфере Венеры это вовсе не молнии, а следами от сгорающих мелких небесных тел — метеоры.

Ученые считают, что угроза удара молнией на планете настолько низка, что будущие венерианские миссии даже не нуждаются в защите от них.

Японская станция собрала данные, что основными свидетельствами молний являются оптические вспышки в атмосфере планеты, регулярно наблюдающие орбитальные и наземные телескопы. Такую информацию решили проанализировать астрономы из Аризонского университета, чтобы опровергнуть или подтвердить их молниеносную природу. Ученые обнаружили, что в атмосфере Венеры аппараты регистрировали до сотни тысяч вспышек в год, которые возникали на высоте ста километров над поверхностью планеты.

"Впрочем, характер этих вспышек, в частности их скорость и близость друг к другу, указывают на то, что они образованы не разрядом в облаках Венеры, а сгоранием у них мелких небесных тел. Оценка астрономов совпадает с ожидаемым количеством метеороидов, попадающих в атмосферу Венеры. Поэтому будущим миссиям не следует бояться ни молний, ни метеороидов, которые сгорают достаточно высоко в облаках, заключают ученые", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно астронавты начали использовать новую космическую камеру, чтобы увидеть удары молнии на Земле.