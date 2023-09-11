Астронавти використовують нову космічну камеру, щоб побачити удари блискавки на Землі

Гроза на Землі у 2015 році знята з МКС. Фото: space.com

Астронавти почали використовувати нову камеру, за допомогою якої вдивлятимуться в серце грози, щоб дізнатися більше про її структуру. Вчені сподіваються побачити "блакитні струмені" (перевернуті блискавки) і "червоні спрайти" (розряди в шарі земної атмосфери, відомому як мезосфера).

Про це пише space.com.

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Дослідження ударів блискавки на Землі

Астронавт Європейського космічного агентства Андреас Могенсен планує продовжити своє дослідження Міжнародної космічної станції з 2015 року, коли він спостерігав за грозою на Землі.

У своєму новому дослідженні з унікальною камерою вчений сподівається побачити "блакитні струмені" (перевернуті блискавки) і "червоні спрайти" (розряди в шарі земної атмосфери, відомому як мезосфера).

"Ще потрібно багато чого зрозуміти, як саме вони формуються, як розвиваються. Це буде одне з найбільш захоплюючих досліджень для дослідницької групи, оскільки його зображення блакитних струменів у 2015 році потрапили на обкладинки Science і Nature, найпрестижніших журналів у науковому співтоваристві", — сказав Могенсен.

Блискавки раніше фіксувалися камерами в космосі завдяки потужним супутникам, прикладами яких є американська серія GOES (геостаціонарний оперативний екологічний супутник) і нова серія європейських метеосатів третього покоління. Але дослідження під керівництвом людини забезпечує більшу гнучкість, оскільки легше перезадати завдання людині на місці, коли виникають шторми чи інші явища.

Нагадаємо, 12 вересня до Землі наблизиться унікальна комета, яку можна побачити лише раз у житті.