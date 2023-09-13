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Астрономи розкрили таємницю блискавок на Венері

13 вересня 2023 12:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Астрономи розкрили таємницю блискавок на Венері
Зображення Венери, отримане японською орбітальною станцією "Акацукі". JAXA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Світлові спалахи в атмосфері Венери насправді є не блискавками, а слідами від дрібних небесних тіл, що згорають, — метеорами. Загроза удару блискавкою на планеті настільки низька, що майбутні венеріанські місії навіть не потребують захисту від них.

Про це повідомляє Nauka.ua.

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Загадка блискавок на Венері

Американські астрономи, які проаналізували космічні і наземні спостереження за Венерою, дійшли до висновку, що світлові спалахи в атмосфері Венери це зовсім не блискавки, а слідами від дрібних небесних тіл, що згорають, — метеори.

Вчені вважають, що загроза удару блискавкою на планеті настільки низька, що майбутні венеріанські місії навіть не потребують захисту від них. 

Японська станції зібрала дані, що основними свідченнями блискавок є оптичні спалахи в атмосфері планети, які регулярно спостерігають орбітальні і наземні телескопи. Таку інформацію вирішили проаналізувати астрономи з Аризонського університету, аби спростувати чи підтвердити їхню блискавкову природу. Відтак, науковці виявили, що в атмосфері Венери апарати реєстрували до сотні тисяч спалахів на рік, які виникали на висоті ста кілометрів над поверхнею планети.

"Утім, характер цих спалахів, зокрема їхня швидкість і близькість один до одного, вказують на те, що вони утворені не розрядом у хмарах Венери, а згорянням у них дрібних небесних тіл. Оцінка астрономів збігається з очікуваною кількістю метеороїдів, що потраплятимуть в атмосферу Венери. Тому майбутнім місіям не слід боятися ані блискавок, ані метеороїдів, які згорають достатньо високо у хмарах, підсумовують науковці", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно астронавти почали використовувати нову космічну камеру, щоб побачити удари блискавки на Землі. 

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