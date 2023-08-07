Астрономы рассказали, сколько астероидов в год пролетает мимо Земли

Астероиды пролетают мимо Земли. Фото: pixabay

Ученые решили исследовать, как часто и какие астероиды пролетают мимо нашей планеты. Статистика показывает, что меньшие астероиды пролетают чаще, чем большие. К тому же меньших мы даже не замечаем, в то время как большие для нас опасны.

Об этом сообщает Phys.org.

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Какие астероиды пролетают мимо Земли и как часто

Так, Земля периодически сталкивается с астероидами разных размеров, но обычно это не приводит к значительным последствиям. Малые астероиды, пересекая атмосферу Земли, почти полностью распадаются, не достигая поверхности.

"Примерно раз в год астероид размером в четыре метра пересекает поверхность Земли. Если удвоить эту площадь, получим два подобных случая ежегодно. Такие астероиды приближаются к поверхности Земли на расстоянии около 2600 км", — объясняют ученые.

Статистика астероидов и угрозы, составляющие астероиды разных размеров. NEO — это околоземные объекты, любое небольшое тело в Солнечной системе, орбита которого приближает его к нашей планете. Фото: NASA

Сближение астероидов с Землей отмечается тысячами километров расстояния, что соответствует размерам объектов в несколько метров. Большинство астероидов пролетают на расстоянии гораздо большем.

Астрономы считают "близко приближенными" те объекты, которые пролетают ближе, чем расположена относительно Земли Луна, примерно на 300 000 км.

Также ученые зафиксировали, что в 2022 году было обнаружено 126 "близко приближенных" астероидов, а в 2023 году их насчитали пока 50. Однако ученые добавляют, что это те космические объекты, размер которых сравнительно мизерный.

Напомним, что в пятницу, 4 августа, вблизи Земли должен был пролететь астероид 620082 (2014 QL433). По данным NASA, длина небесного объекта составляет около 366 метров.