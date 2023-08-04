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До Землі суне небезпечний астероїд: коли чекати

4 серпня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До Землі суне небезпечний астероїд: коли чекати
До Землі наближається астероїд. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вже цієї п’ятниці, 4 серпня, поблизу Землі пролетить астероїд 620082 (2014 QL433). За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить близько 366 м.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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Небезпечний астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу повідомляє, що відстань від астероїда до Землі становитиме 5,35 мільйона кілометрів.

Швидкість руху астероїда становить 74 232 км/год.

До Землі наближається астероїд. Фото: JPL

Вважаться, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, то він — "потенційно небезпечний об’єкт".

Нагадаємо, небезпечний астероїд під назвою 2023 NT1 пролетів повз Землю. Його ширина до 60 метрів. Проліт 2023 NT1 залишався непоміченим декілька днів.

Також ми писали, що NASA спільно з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США і компанією Lockheed Martin збираються створити новий космічний корабель, що працює на ядерному двигуні.

А доправити перших астронавтів на Марс NASA, як і раніше, планує наприкінці наступного десятиліття, або на початку 2040-х років. 

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