Астрономи розповіли, скільки астероїдів на рік пролітає повз Землю

Астероїди пролітають повз Землю. Фото: pixabay

Вчені вирішили дослідити, як часто та які астероїди пролітають повз нашу планету. Статистика показує, що менші астероїди пролітають частіше, ніж більші. До того ж менших ми навіть не помічаємо у той час, як більші для нас небезпечні.

Про це повідомляє Phys.org.

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Які астероїди пролітають повз Землю та як часто

Так, Земля періодично стикається з астероїдами різних розмірів, але зазвичай це не призводить до значних наслідків. Малі астероїди, перетинаючи атмосферу Землі, майже повністю розпадаються, не досягаючи поверхні.

"Приблизно раз на рік астероїд розміром чотири метри перетинає поверхню Землі. Якщо подвоїти цю площу, отримаємо два подібних випадки щороку. Такі астероїди наближаються до поверхні Землі на відстані близько 2 600 км", — пояснюють вчені.

Статистика астероїдів і загрози, які становлять астероїди різних розмірів. NEO — це навколоземні об'єкти, будь-яке невелике тіло в Сонячній системі, орбіта якого наближає його до нашої планети. Фото: NASA

Зближення астероїдів із Землею відзначається тисячами кілометрів відстані, що відповідає розмірам об'єктів у кілька метрів. Більшість астероїдів пролітають на відстані набагато більшій.

Астрономи вважають "близько наближеними" ті об'єкти, які пролітають ближче, ніж розташований відносно Землі Місяць, приблизно на 300 000 км.

Також учені зафіксували, що 2022 року було виявлено 126 "близько наближених" астероїдів, а 2023 року їх нарахували поки що 50. Однак вчені додають, що це ті космічні об'єкти, розмір яких порівняно мізерний.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 4 серпня, поблизу Землі мав пролетіти астероїд 620082 (2014 QL433). За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить близько 366 м.