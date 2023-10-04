Астрономы в панике: Меркурий продолжает уменьшаться

Планета Меркурий. Фото: Pexels

Астрономы обнаружили, что Меркурий продолжает уменьшаться. Это происходит уже на протяжении миллиардов лет. Хотя это ближайшая к Солнцу планета, ее недра охлаждаются по мере того, как выделяется внутреннее тепло. Это свидетельствует о том, что горная порода, из которой она образована, уменьшилась в объеме.

Об этом сообщает The science times.

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Уменьшение Меркурия

Пока неизвестно, до какой степени Меркурий продолжает уменьшаться. Новое исследование, проведенное экспертами, позволяет по-новому взглянуть на это явление.

Первые доказательства того, что Меркурий сжимается, были получены в 1974 году, когда миссия Mariner 10 прислала фотографии уступов, извивающихся по поверхности малой планеты. Космический зонд Messenger, который находился на орбите Меркурия с 2011 по 2015 год, обнаружил больше таких обрывов во всех частях планеты.

Из-за сжатия недр Меркурия его кора имеет меньшую площадь для покрытия. Вследствие этого на поверхности образуются "разломы надвига", или участки, где рельеф надвигается на соседнюю местность. Астрономы отметили, что это напоминает морщины, появляющиеся на поверхности яблока, когда оно начинает гнить.

Из этих наблюдений был сделан вывод, что надвиги, или пологие геологические разломы, приближаются к поверхности под каждым уступом. Они также объясняются уменьшением радиуса Меркурия на 7 километров.

Астрономы пытались выяснить, когда произошло это явление. Общепринятым методом определения возраста Меркурия является подсчет плотности ударных кратеров, где чем более старая поверхность, тем больше кратеров. Однако этот метод сложный, поскольку скорость столкновений, генерирующих кратеры, была гораздо больше в прошлом.

"Было принято считать, что уступы Меркурия должны быть достаточно древними, поскольку даже если они прорезают более старые кратеры, на них накладываются несколько младших кратеров. Общепринято мнение, что возраст уступов на планете в основном составляет около 3 миллиардов лет", — говорится в материале.

Пока доказательств немного. Команда исследователей, изучавших это событие, обнаружила неоднозначные признаки того, что многие уступы продолжали двигаться в геологически недавние времена, даже если они начались миллиарды лет назад.

Исследователь Бен Ман заметил, что некоторые уступы содержат небольшие трещины на своих растянутых верхних поверхностях. Он интерпретировал их как "грабены" — полосу земли, которая выпала между двумя параллельными разломами. Такое событие обычно происходит, когда земная кора растягивается. На Меркурии вся кора сжимается, поэтому растяжение может показаться странным.

Ширина грабенов не превышает одного километра, а глубина — менее 100 метров.

"Исходя из скорости размывания, которое является результатом импактного озеленения, было подсчитано, что возраст большинства грабенов не превышает 300 миллионов лет. Это свидетельствует о том, что последнее движение вдоль коры Меркурия должно было произойти недавно", — говорится в материале.

Напомним, 24 сентября, американский космический корабль OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с образцами почвы из астероида Бенну. Космическая капсула приземлилась в штате Юта, завершив свое семилетнее путешествие.

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