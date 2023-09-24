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Капсула NASA Osiris-Rex зі зразком з астероїда Бенну повертається на Землю: онлайн

24 вересня 2023 18:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Капсула NASA Osiris-Rex зі зразком з астероїда Бенну повертається на Землю: онлайн
Космічний апарат Osiris-Rex. Фото: NASA
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 24 вересня, американський космічний корабель OSIRIS-Rex, скине на Землю капсулу із зразками ґрунту з астероїда Бенну. Космічна капсула приземлиться у штаті Юта, завершивши свою семирічну подорож. 

Національне космічне відомство США NASA веде пряму трансляцію з диспетчерської, звідки співробітники стежать за капсулою.

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Космічний апарат OSIRIS-Rex, що пролітав поблизу Землі скинув на її поверхню капсулу із зібраними на астероїді Бенну зразками ґрунту. Капсула приземлиться на полігон для випробувань і тренувань міністерства оборони штату Юта, завершивши свою семирічну подорож.

Матеріал з Бенну, який доставила капсула – це каміння та пил. Вони були зібрані з поверхні астероїда ще у 2020 році. Ці зразки допоможуть науковцям дослідити, як утворилися планети та як зародилося життя, а також покращить наше розуміння астероїдів, які можуть вплинути на Землю.

Космічний корабель уже пройшов понад 6 мільярдів кілометрів. Тепер він буде перенаправлений  до своєї нової місії до астероїда Апофіс, отримавши нову назву OSIRIS-APEX.

OSIRIS-APEX має вийти на орбіту Апофіса незабаром після того, як астероїд наблизиться до Землі, щоб побачити як ця зустріч вплинула на орбіту, швидкість обертання та поверхню астероїда. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що апарат NASA Parker Solar Probe вперше за всю історію космічних спостережень зняв на камеру потужний корональний викид маси (КВМ), який стався 2022 року. Зонд пройшов прямо через виверження і витримав натиск.

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