Як на Місяці утворюється вода — вченим вдалося дізнатися про таємничу силу

Модель космічного корабля "Оріона" на фоні Місяця. Ілюстрація: LOCKHEED MARTIN

Кілька років тому астрономи виявили на поверхні Місяця воду у вигляді льоду. У новому дослідженні вченим вдалося дізнатися, яка таємнича сила створює цей лід на супутнику Землі.

Деталі відкриття розкрило видання Sciencealert.

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Так відомо, що над дослідженням працювала група науковців під керівництвом вченого з Гавайського університету у Маноа Шуая Лі. Дослідники використовували дані Chandrayaan-1 — індійського місячного зонда, що працював з жовтня 2008 року по серпень 2009 року.

Було встановлено, що утворенню замерзлої води на поверхні Місяця сприяють хвилі електронів, які надходять опосередковано від Землі та Сонця.

Саме ця таємнича сила потрапляє на наш супутник, коли він проходить і виходить із магнітного хвоста Землі, який наша планета залишає позаду, коли мчить у космосі.

Усередині магнітного хвоста знаходиться плазмовий шар, що складається з високозаряджених електронів та іонів, отриманих із земної атмосфери та випромінювання сонячного вітру від Сонця.

Наразі вчені вважають, що електрони, принесені на Місяць сонячним вітром, є одним із перших способів утворення води на цьому небесному тілі.

Як стверджує Шуая Лі, коли Місяць перебуває за межами магнітного хвоста, місячна поверхня "бомбардується" сонячним вітром.

"Усередині хвоста магніту майже немає протонів сонячного вітру, і очікується, що утворення води знизиться майже до нуля", — каже науковець.

Проте, як демонструє дистанційний аналіз, це зовсім не так. Більш ранні дослідження вказували на те, що іони водню від сонячних вітрів генерують воду на Місяці, але, здається, ця вода все ще утворюється, коли місячна поверхня захищена від сонячних вітрів, всередині хвоста магніту.

На думку дослідників, діють інші сили, а саме електрони.

Складові магнітосфери навколо Землі. Зображення: NASA/Годдард/Аарон Каасе

Одним зі способів, як це може статися, є реакція електронів високої енергії з місячним ґрунтом, вивільняючи захоплений водень, який потім може утворювати воду.

"У хвості магніту можуть існувати додаткові процеси формування або нові джерела води, не пов’язані безпосередньо з імплантацією протонів сонячного вітру. Зокрема, випромінювання високоенергетичних електронів демонструє подібні ефекти, як протони сонячного вітру", — каже Лі.

Щоб дослідити цей процес більш детально та з'ясувати напевно, вчені потребують подальших спостережень та експериментів на місячній поверхні.

Земля и Луна на компьютерном рендере. Фото: Freepik

Для чого вчені досліджують механізм утворення води на Місяці

Як стверджують науковці, вивчення цього процесу допомагає дізнатися більше про минуле супутника Землі, історію його формування та еволюції.

Також одна з важливих причин — дізнатися, як довго людина може жити на поверхні Місяця та чи зможе це небесне тіло забезпечити водними ресурсами майбутні місячні населені станції.

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