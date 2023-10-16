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Астрономы зафиксировали странное свечение в космосе

16 октября 2023 18:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Астрономы зафиксировали странное свечение в космосе
Столкновение планет. Фото: The Guardian
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Ученые обнаружили в космосе таинственное свечение. Они предполагают, что оно может быть результатом столкновения двух планет.

Об этом сообщает Science Alert.

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Столкновение ледяных гигантов

По мнению ученых, это столкновение не просто планет, а двух ледяных гигантов.

Обломки от столкновения могли со временем остыть и привести к образованию совершенно новой планеты. Если это подтвердят, астрономы смогут наблюдать за тем, как в реальном времени рождается новый мир, а также открыть тайну формирования планет.

Таинственное свечение в космосе
Таинственное свечение в космосе. Фото: Jingyao Dou/YouTube

Отмечается, что в 2021 году ученые изучали неприметную звезду, напоминающую Солнце. Во время этого они заметили мерцание. В последующие месяцы видимый свет этой звезды продолжал меняться, иногда исчезал, а затем прежняя яркость возвращалась.

Согласно расчетам, для излучения такого количества энергии тело после удара должно быть существенно больше, чем Земля. Для создания такого большого тела каждой из столкнувшихся планет нужно было бы иметь массу, которая в несколько раз превышает ту, что присуща Земле.

Гигант похож на Нептун
Планета, похожая на Нептун. Фото: NASA

Температура тела после столкновения составляет примерно 700°C. Учитывая такую низкую температуру, столкнувшиеся тела не могли бы полностью состоять из камня и металла. По мнению астрономов, учитывая указанные факторы, столкнувшиеся планеты были ледяными гигантами, как Уран и Нептун.

Если догадки ученых подтвердятся, это будет первое подобное открытие в мире.

Напомним, недавно Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко в интервью "РБК-Украина" ответил, может ли на Российскую Федерацию упасть огромный астероид и уничтожить страну-агрессора.

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