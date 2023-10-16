Астрономи зафіксували дивне світіння у космосі
Вчені виявили у космосі таємниче світіння. Вони припускають, що це може бути результатом зіткнення двох планет.
Про це повідомляє Science Alert.
Зіткнення крижаних гігантів
На думку науковців, це зіткнення не просто планет, а двох крижаних гігантів.
Уламки від зіткнення могли згодом охолонути та призвести до утворення абсолютно нової планети. Якщо це підтвердять, то астрономи зможуть спостерігати за тим, як у реальному часі народжується новий світ, а також відкрити таємницю формування планет.
Зазначається, що у 2021 році науковці вивчали непримітну зірку, яка нагадувала Сонце. Під час цього вони помітили мерехтіння. Наступними місяцями видиме світло цієї зірки продовжувало змінюватися, інколи зникало, а потім колишня яскравість поверталася.
Згідно з розрахунками, для випромінювання такої кількості енергії тіло після удару має бути суттєво більшим, ніж Земля. Для створення такого великого тіла кожній з планет, які зіткнулися, треба було б мати масу, яка у кілька разів перевищує ту, що властива Землі.
Температура тіла після удару становить приблизно 700°C. Враховуючи таку низьку температуру, тіла, які стикнулися, не могли б повністю складатися з каменю та металу. На думку астрономів, враховуючи зазначені фактори, планети, які зіткнулися, були крижаними гігантами, як Уран і Нептун.
Якщо здогадки вчених підтвердяться, це буде перше подібне відкриття в світі.
Нагадаємо, нещодавно Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко в інтерв'ю "РБК-Україна" відповів, чи може на Російську Федерацію впасти величезний астероїд і знищити країну-агресора.
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