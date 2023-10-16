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Астрономи зафіксували дивне світіння у космосі

16 жовтня 2023 18:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Астрономи зафіксували дивне світіння у космосі
Зіткнення планет. Фото: The Guardian
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вчені виявили у космосі таємниче світіння. Вони припускають, що це може бути результатом зіткнення двох планет.

Про це повідомляє Science Alert.

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Зіткнення крижаних гігантів

На думку науковців, це зіткнення не просто планет, а двох крижаних гігантів.

Уламки від зіткнення могли згодом охолонути та призвести до утворення абсолютно нової планети. Якщо це підтвердять, то астрономи зможуть спостерігати за тим, як у реальному часі народжується новий світ, а також відкрити таємницю формування планет.

Таємниче світіння у космосі
Таємниче світіння у космосі. Фото: Jingyao Dou/YouTube

Зазначається, що у 2021 році науковці вивчали непримітну зірку, яка нагадувала Сонце. Під час цього вони помітили мерехтіння. Наступними місяцями видиме світло цієї зірки продовжувало змінюватися, інколи зникало, а потім колишня яскравість поверталася.

Згідно з розрахунками, для випромінювання такої кількості енергії тіло після удару має бути суттєво більшим, ніж Земля. Для створення такого великого тіла кожній з планет, які зіткнулися, треба було б мати масу, яка у кілька разів перевищує ту, що властива Землі.

Гігант схожий на Нептун
Планета, схожа на Нептун. Фото: NASA

Температура тіла після удару становить приблизно 700°C. Враховуючи таку низьку температуру, тіла, які стикнулися, не могли б повністю складатися з каменю та металу. На думку астрономів, враховуючи зазначені фактори, планети, які зіткнулися, були крижаними гігантами, як Уран і Нептун.

Якщо здогадки вчених підтвердяться, це буде перше подібне відкриття в світі.

Нагадаємо, нещодавно Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко в інтерв'ю "РБК-Україна" відповів, чи може на Російську Федерацію впасти величезний астероїд і знищити країну-агресора.

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