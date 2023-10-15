Чи може астероїд знищити Росію: відповідь астронома

Астроном Іван Крячко. Фото: НАН України

ЗМІ час від часу поширюють інформацію про астероїди величезних розмірів, які на неймовірно великій швидкості летять до Землі. Також у світовій історії були випадки, коли все ж метеорити падали на нашу планету.

Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко в інтерв'ю "РБК-Україна" відповів, чи може на Російську Федерацію впасти величезний астероїд і знищити країну-агресора.

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Що каже експерт

"Може. Тунгуський метеорит у 1908 році впав у Сибіру, де безлюдна територія і тоді поваляло дуже багато дерев. Але порахували, що якби він залетів на 2 години раніше чи пізніше (тут уже не пам'ятаю), він би впав у районі Санкт-Петербурга, це була б просто катастрофа", — зауважив фахівець.

За його словами, наразі всі великі астероїди, які можуть загрожувати Землі, відстежують астрономи у спеціальних обсерваторіях.

Він пояснив, що небезпечні метеорити це ті, які можуть перетинати орбіту нашої планети та проходити на відстані менш ніж на 7 млн км.

Також небезпечними є астероїди, діаметр яких становить понад 1 кілометр.

Що відомо про Тунгуський метеорит

Зазначається, що Тунгуський астероїд впав 30 червня 1908 року в басейні річки Підкам'яна Тунгуска. Тоді очевидці розповідали, що у небі вони побачили велику вогняну кулю, де потім на висоті 7-10 км над незаселеним пунктом тайги стався вибух. Його потужність оцінили у 10-20 мегатонн.

Нагадаємо, в ніч проти 11 жовтня повз Землю пройшов гігантський астероїд. Його розмір можна порівняти з 8-поверховим будинком.