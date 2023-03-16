Возле Земли пролетит крупнейший астероид: детали

Астероид в космосе

Недавно обнаруженный астероид 2023 EY скоро пролетит рядом с Землей. Событие запланировано на 17 марта в 13:39 по киевскому времени. Астероид будет находиться на расстоянии всего 239 тысяч километров от нашей планеты.

Об этом сообщает The Watchers.

Астероид возле Земли

Это уже 14-й астероид, пролетевший мимо Земли в этом году, и второй за март, который проходит на расстоянии всего 1 лунной дистанции. Обнаруженный 13 марта, астероид 2023 EY относится к группе астероидов Аполлона.

Предполагается, что диаметр астероида составляет от 14 до 30 метров, что делает его одним из наиболее крупных астероидов, пролетевших мимо Земли в этом году.

Несмотря на близкое расстояние, астрономы уверяют, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты. Тем не менее это напоминает о необходимости постоянного мониторинга космических тел, которые могут потенциально стать опасными для Земли.

Напомним, что недавно открытый астероид 2023 DW имеет небольшие шансы столкнуться с Землей. Он занимает первое место в "списке риска" Европейского космического агентства для околоземных объектов с вероятностью столкновения с нашей планетой примерно один к 625 в День Святого Валентина, 14 февраля 2046 года.

