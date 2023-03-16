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Біля Землі пролетить найбільший астероїд: деталі

16 березня 2023 15:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Астероїд у космосі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно виявлений астероїд 2023 EY незабаром пролетить поряд із Землею. Подія запланована на 17 березня о 13:39 за київським часом. Астероїд буде на відстані всього 239 тисяч кілометрів від нашої планети.

Про це повідомляє The Watchers.

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Астероїд біля Землі

Це вже 14-й астероїд, що пролетів повз Землю цього року, і другий за березень, який проходить на відстані лише 1 місячної дистанції. Виявлений 13 березня астероїд 2023 EY належить до групи астероїдів Аполлона.

Передбачається, що діаметр астероїда становить від 14 до 30 метрів, що робить його одним з найбільших астероїдів, що пролетіли повз Землю цього року.

Попри близьку відстань, астрономи запевняють, що астероїд не загрожує нашій планеті. Проте це нагадує необхідність постійного моніторингу космічних тіл, які можуть потенційно стати небезпечними для Землі.

Нагадаємо, що нещодавно відкритий астероїд 2023 DW має невеликі шанси зіштовхнутися із Землею. Він займає перше місце в "списку ризику" Європейського космічного агентства для навколоземних об'єктів з ймовірністю зіткнення з нашою планетою приблизно один до 625 на День Святого Валентина, 14 лютого 2046 року.

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