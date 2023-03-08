Недавно обнаруженный астероид может столкнуться с Землей: детали

Астероид является единственным объектом, который регистрируется по Туринской шкале

Недавно открытый астероид 2023 DW имеет небольшие шансы столкнуться с Землей. Он занимает первое место в "списке риска" Европейского космического агентства для околоземных объектов с вероятностью столкновения с нашей планетой примерно один к 625 в День Святого Валентина, 14 февраля 2046 года.

Об этом сообщает Forbes.

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Астероид также является единственным объектом, который регистрируется по Туринской шкале. Она используется научными коммуникаторами для оценки того, насколько тот или иной космический объект вызывает беспокойство у общественности. Пока он оценивается в один балл по шкале.

"Единица по Туринской шкале означает, что это объект, требующий большего наблюдения, и есть очень хороший шанс, что эти дополнительные наблюдения дадут больше данных об орбите 2023DW, что позволит астрономам исключить или значительно снизить вероятность фактического столкновения", — говорится в сообщении.

Обнаруженные астероиды часто появляются на вершине списка опасности, чтобы опуститься далеко вниз через несколько дней или недель, когда появятся дополнительные наблюдения.

Но если ситуация останется такой же, вероятность того, что астероид упадет на нашу планету через 23 года, составляет менее одного процента. Если это маловероятное событие произойдет, важно отметить, что объект оценивается примерно в 50 метров в диаметре.

Напомним, впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.

Также мы писали, на этой неделе к Земле приблизятся три астероида. Эксперты NASA утверждают, что один из них размером с футбольное поле.

Добавим, на Солнце зафиксировали вспышку класса Х2.1. Выброс энергии вызвал отключение коротковолновой радиосвязи над территорией Северной и Южной Америки.