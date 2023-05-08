Найдем ли мы жизнь на других планетах: ученые ответили

Найдем ли мы инопланетян?

Человечество уже 60 лет ищет признаки жизни на других планетах, впрочем, пока мы до сих пор там же, где начинали. И хотя чисто статистически существование внеземной жизни возможно, недавнее исследование показывает, что мы можем никогда ее не найти.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Клаудио Гримальди, биофизик из лаборатории статистической биофизики Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии предложил новое объяснение того, почему мы еще не установили контакт с разумной внеземной жизнью. По словам Гримальди, Земля может просто находиться в зоне, слишком далекой от заполненных радиоволнами космических "трасс".

Гримальди применил статистическую модель, которая раньше использовалась для изучения пористых материалов, например губок, чтобы оценить распределение потенциального местонахождение внеземных излучателей сигналов. Модель предполагает, что в любой момент времени в Млечном Пути есть по крайней мере один электромагнитный сигнал технологического происхождения, а Земля находится в тихой зоне вот уже шесть десятилетий.

Модель показывает, что по статистике в нашей галактике происходит менее 1-5 электромагнитных излучений в век. Итак, хотя вероятность того, что разумная жизнь существует, вероятность того, что мы ее обнаружим, чрезвычайно мала. Гримальди предполагает, что прежде чем мы получим радиосигнал от инопланетян, может пройти как минимум 60 лет и, по наименее оптимистичному сценарию, вообще от 2000 лет.

Визуализация зон космоса, через которые проходят радиосигналы. Фото: Grimaldi, Astronomical Journal

Так найдем ли жизнь на других планетах или не найдем?

Конечно, инструменты для исследования космоса продолжают совершенствоваться, поэтому мы открываем все больше и больше планет, которые могут иметь соответствующие условия для жизни. Это значит, что способы улучшить наши шансы обрести внеземную жизнь все еще существуют. Впрочем, Гримальди предполагает, что лучшим решением будет принятие коменсальной стратегии расследования, предусматривающей поиск сигналов с использованием данных, собранных телескопами других миссий, а не лишь приборов, только предназначенных для поиска внеземных цивилизаций.

В общем, поиски инопланетян — это долгий и трудный процесс, и никакой гарантии, что мы когда-нибудь их найдем, не существует. Гримальди отмечает: условия, необходимые для существования жизни, невероятно специфичны, а вероятность того, что они будут выполнены на другой планете, невероятно низкая. К примеру, подходящая для жизни планета должна находиться в зоне "обогрева" своей звезды, иметь стабильную атмосферу и содержать необходимые для развития жизни химические компоненты. И даже если определенная планета отвечает этим условиям, вероятность развития разумной жизни на ней все равно остается чрезвычайно низкой, ведь человеку понадобились миллиарды лет, чтобы эволюционировать на Земле, и вероятность того, что подобный эволюционный процесс произойдет на другой планете, бесконечно мала. Кроме того, огромные расстояния между планетами и звездами делают общение и путешествия между цивилизациями почти невозможными. Даже если мы обнаружили сигнал от внеземной цивилизации, шансы установить содержательную связь или взаимодействовать с ней невероятно низки.

Впрочем, этот марафон уже помог совершить многочисленные научные открытия и оживил технологический прогресс. Кто знает, что мы еще можем открыть в процессе поиска дружественного разума?

Кстати, недавно мы писали о том, почему на Марс должны улететь только женщины.