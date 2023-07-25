Чудеса Млечного Пути: ученые обнаружили воду в месте, где формируется планета

Иллюстрация, демонстрирующая, где в системе PDS 70 обнаружена вода. Фото: MPIA

В галактике Млечный Путь ученые обнаружили новое чудо. Так, вокруг детской звезды, в месте деформируется планета, удалось заметить водяной пар на диске.

Об этом сообщает издание Sciencealert.

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Детали космического исследования

Сообщается, что ученые проводили исследования благодаря космическому телескопу Джеймсу Уэббу.

Он зафиксировал воду в расширенном диске вокруг звезды PDS 70, находящейся на расстоянии около 370 световых лет от Земли. В этом месте, как утверждают ученые, формируются аналогичные Земле планеты.

"Мы видели воду в других дисках, но не так близко в системе, где сейчас собираются планеты", — говорит один из астрономов.

Откуда взялась вода

Отвечая на вопрос, как у диска могла появиться вода, в ученых пока нет однозначного ответа. Они предполагают два варианта:

вода могла образоваться на месте вместе со звездой;

вода накопилась из наружных областей диска.

Кроме этого, по словам исследователей, большое количество пыли и пара в диске могут выполнять функцию защитного барьера. Он, в свою очередь, предотвращает проникновение звездного излучения.

Чем поможет исследование

Данное открытие, как говорится в материале, может помочь ученым более подробно понять процесс формирования Земли и, в частности, происхождения воды.

Кроме того, исследование указывает на вероятное формирование других потенциально заселенных миров в галактике.

Напомним, ученые обнаружили экзопланету WASP-193B, сравнимую с сахарной ватой. Ее удалось заметить на расстоянии 1232 световых лет от нас.