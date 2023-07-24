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Вчені виявили екзопланету зі щільністю цукрової вати

24 липня 2023 20:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вчені виявили екзопланету зі щільністю цукрової вати
Художнє зображення екзопланети. Фото: NASA/ESA/STScI
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчені виявили екзопланету WASP-193B, яку можна порівняти з цукровою ватою. Її вдалося помітити на відстані 1232 світлових років від нас.

Про це повідомляє Science alert.

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Екзопланета, яку порівняли з цукровою ватою

Виявлена планета майже на 50 відсотків більша за Юпітер, однак вона дуже легка та пухка, що її щільність порівняли зі щільністю цукрової вати. Це всього лише трохи більше 1 відсотка щільності Землі.

Міжнародна група вчених під керівництвом астронома Халіда Баркауї з Університету Льєжу в Бельгії розповіла, що екзопланети подібні до WASP-193b зустрічаються рідко. Вони можуть допомогти краще зрозуміти еволюцію планет. 

"Газові гіганти, розташовані поблизу своїх зірок, є чудовим інструментом для цього, оскільки наше розуміння формування планет означає, що вони повинні були сформуватися в іншому місці та мігрувати всередину. Крім того, випромінювання від зірки також означає, що багато з цих світів стискаються", — йдеться у повідомленні.

WASP-193b — це екзопланета, що обертається навколо сонцеподібної зірки WASP-193. Ця зірка приблизно в 1,1 раза більша за масу та в 1,2 раза більше за радіус Сонця. Однак WASP-193b обертається навколо своєї зірки набагато ближче, ніж будь-яка з планет. 

Вивчення інформації про змінення світла зірки, коли екзопланета обертається навколо неї, дозволило вченим обчислити радіус і масу WASP-193b. Радіус планети приблизно 1,46 раза перевищує радіус Юпітера, а маса в 0,139 раза більше, ніж у Юпітера.

"З цих властивостей дослідники вивели густину екзопланети: 0,059 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння, Земля має густину 5,51 грама на кубічний сантиметр. Густина Юпітера — 1,33 грама на кубічний сантиметр, що має сенс — на ньому утворюється багато хмар. Цукрова вата має щільність 0,05 грама на кубічний сантиметр", — йдеться у повідомленні.

Загалом було знайдено дуже мало інших світів із схожою щільністю, але вони дають підказки щодо того, як можуть існувати такі "пухнасті" світи. Близькість до зірки може нагріти атмосферу, роздмухуючи її, особливо якщо вона складається переважно з водню та гелію.

Доброю новиною є те, що WASP-193b є чудовим кандидатом для подальших досліджень, щоб побачити, з чого складається його атмосфера.

Нагадаємо, астрономи виявили у галактиці невідомий об'єкт, який подає дивні радіосигнали. Вони не виключають, що їх випромінює невідомий досі тип зірки.

Також ми писали, що небезпечний астероїд під назвою 2023 NT1 пролетів повз Землю. Його ширина до 60 метрів. Проліт 2023 NT1 залишався непоміченим декілька днів.

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