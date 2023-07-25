Чудеса Чумацького Шляху: вчені виявили воду у місці, де формується планета

Ілюстрація, що демонструє, де в системі PDS 70 виявлено воду. Фото: MPIA

У галактиці Чумацький Шлях вчені виявили нове чудо. Відтак, навколо дитячої зірки, у місці деформується планета, вдалося помітити водяну пару на диску.

Про це повідомляє видання Sciencealert.

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Деталі космічного дослідження

Повідомляється, що вчені проводили дослідження завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба.

Він зафіксував воду в розширеному диску навколо зірки PDS 70, яка розташована на відстані близько 370 світлових років від Землі. У цьому місці, як стверджують науковці, формуються аналогічні планети Землі.

"Ми бачили воду в інших дисках, але не так близько в системі, де зараз збираються планети", — каже один з астрономів.

Звідки взялась вода

Відповідаючи на питання, як у диску могла з'явитися вода, вчені поки не мають однозначної відповіді. Вони припускають два варіанти:

вода могла утворитися на місці разом із зіркою;

вода накопичилася із зовнішніх областей диска.

Окрім цього, за словами дослідників, велика кількість пилу та пари у диску може виконувати функцію захисного бар'єру. Він своєю чергою запобігає проникненню зоряного випромінювання.

Чим допоможе дослідження

Дане відкриття, як йдеться у матеріалі, може допомогти вченим детальніше зрозуміти процес формування Землі та, зокрема, походження води.

Окрім цього, дослідження вказує на ймовірне формування інших потенційно заселених світів у галактиці.

Нагадаємо, вчені виявили екзопланету WASP-193B, яку можна порівняти з цукровою ватою. Її вдалося помітити на відстані 1232 світлові роки від нас.