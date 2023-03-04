К Земле летят сразу три астероида: один размером с футбольное поле
На этой неделе к Земле приблизятся три астероида. Эксперты NASA утверждают, что один из них размером с футбольное поле.
Об этом пишет издание Mirror.
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Приближение астероидов: есть ли угроза человечеству
Три гигантских летучих космических камня — 2012 DK31, 2006 BE55 и 2021 QW — пролетят мимо нашей планеты.
Согласно классификации NASA, если астероид имеет ширину более 140 метров и подлетает к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, то такой космический камень считается потенциально опасным. Считается, что астероид размером даже в 100 метров может в результате падения на планету нанести значительный ущерб. Если же астероид будет шириной не менее 1 км, это может привести к глобальному катаклизму.
Поэтому ученые из NASA ежедневно наблюдают околоземные астероиды, орбита которых пересекается с орбитой Земли. Любой достаточно крупный космический камень может изменить свою траекторию полета и таким образом упасть на планету. Для того чтобы быть готовыми к такому развитию событий, и проводятся наблюдения за околоземным пространством.
Напомним, 3 февраля на Солнце произошла большая вспышка, объявлено предупреждение о незначительном солнечном шторме. Есть возможность, что часть извержения достигнет нашей планеты.