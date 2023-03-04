До Землі летять одразу три астероїди: один розміром з футбольне поле
Цього тижня до Землі наблизяться три астероїди. Експерти NASA стверджують, що один з них — розміром із футбольне поле.
Про це пише видання Mirror.
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Наближення астероїдів: чи є загроза людству
Три гігантські летючі космічні камені — 2012 DK31, 2006 BE55 і 2021 QW — пролетять повз нашу планету.
Згідно з класифікацією NASA, якщо астероїд має завширшки понад 140 метрів і підлітає до Землі на відстань ближче, ніж 7,5 млн км, то такий космічний камінь вважається потенційно небезпечним. Вважається, що астероїд розміром навіть у 100 метрів може внаслідок падіння на планету завдати значної шкоди. Якщо ж астероїд буде шириною щонайменше 1 км, це може призвести до глобального катаклізму.
Тому вчені з NASA щодня спостерігають за навколоземними астероїдами, орбіта яких перетинається з орбітою Землі. Будь-який досить великий космічний камінь може змінити свою траєкторію польоту і таким чином може впасти на планету. Для того, щоб бути готовими до такого розвитку подій, і проводяться спостереження за навколоземним простором.
Нагадаємо, 3 лютого на Сонці стався великий спалах, оголошено попередження про незначний сонячний шторм. Існує можливість, що частина виверження досягне нашої планети.