На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно
Великий сонячний спалах стався 3 лютого, оголошено попередження про незначний сонячний шторм. Існує можливість, що частина виверження досягне нашої планети.
Про це повідомляє The Watchers.
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Сонячний спалах
Радіовипромінювання двох типів зі швидкістю 247 км/с зареєстровані о 17:53 за всесвітнім координованим часом (19:53 за Києвом), що свідчить про сильний викид корональної маси і сонячний радіаційний шторм, повідомляє видання. Крім того, зареєстрований 10-сантиметровий радіосплеск.
Хоча регіон, де стався спалах, спрямований не на Землю, все одно існує можливість, що частина виверження все ж досягне нашої планети.
Передбачається, що на момент спалаху радіочастоти будуть найбільше знижені в Сполучених Штатах, Центральній Америці та всій Південній Америці.
Нагадаємо, що науковці прогнозують, що у березні може бути п'ять магнітних бур. Перша з них очікується уже на початку березня.
Як відомо, у дні магнітних бур може погіршитися самопочуття метеочутливих, людей похилого віку та власників хронічних хвороб. У зв'язку з цим експерти надали поради, як уберегтися від негативних наслідків.