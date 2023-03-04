На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно

Спалах на сонці

Великий сонячний спалах стався 3 лютого, оголошено попередження про незначний сонячний шторм. Існує можливість, що частина виверження досягне нашої планети.

Про це повідомляє The Watchers.

Сонячний спалах

Радіовипромінювання двох типів зі швидкістю 247 км/с зареєстровані о 17:53 за всесвітнім координованим часом (19:53 за Києвом), що свідчить про сильний викид корональної маси і сонячний радіаційний шторм, повідомляє видання. Крім того, зареєстрований 10-сантиметровий радіосплеск.

Хоча регіон, де стався спалах, спрямований не на Землю, все одно існує можливість, що частина виверження все ж досягне нашої планети.

Передбачається, що на момент спалаху радіочастоти будуть найбільше знижені в Сполучених Штатах, Центральній Америці та всій Південній Америці.

Нагадаємо, що науковці прогнозують, що у березні може бути п'ять магнітних бур. Перша з них очікується уже на початку березня.

Як відомо, у дні магнітних бур може погіршитися самопочуття метеочутливих, людей похилого віку та власників хронічних хвороб. У зв'язку з цим експерти надали поради, як уберегтися від негативних наслідків.