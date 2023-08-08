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К Земле мчится опасный астероид: когда ждать

8 августа 2023 23:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
К Земле мчится опасный астероид: когда ждать
К Земле летит опасный астероид. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

К планете Земля 23 августа приблизится потенциально опасный астероид. Он двигается к нам со скоростью 14,25 км/с.

Об этом сообщают в Центре изучения околоземных объектов NASA.

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Опасный астероид летит к Земле

В НАСА зафиксировали потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров, который движется по направлению к планете Земля. Он, как подсчитали ученые, пролетит примерно в шести миллионах километров от планеты Земля. Скорость объекта составляет 14,25 км/с.

Астероид уже отнесли к потенциально опасным, поскольку он пересечет орбиту планеты на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы.

Максимальное сближение состоится в 12:18 по Киеву.

Напомним, ученые решили исследовать, как часто и какие астероиды пролетают мимо нашей планеты. Статистика показывает, что меньшие астероиды пролетают чаще больших. К тому же меньших мы даже не замечаем, в то время как большие для нас опасны.

Также ученые зафиксировали, что в 2022 году было обнаружено 126 "около приближенных" астероидов, а в 2023 году их насчитали пока 50. Однако ученые добавляют, что это те космические объекты, размер которых сравнительно мизерный.

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