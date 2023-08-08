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До Землі мчить небезпечний астероїд: коли чекати

8 серпня 2023 23:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До Землі мчить небезпечний астероїд: коли чекати
До Землі мчить небезпечний астероїд. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До планети Земля 23 серпня наблизиться потенційно небезпечний астероїд. Він рухається до нас зі швидкістю 14,25 км/с.

Про це повідомляють у Центрі вивчення навколоземних об’єктів NASA.

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Небезпечний астероїд летить до Землі

У НАСА зафіксували потенційно небезпечний астероїд діаметром до 960 метрів, який рухається у напрямку Землі. Він, як підрахували вчені, пролетить приблизно за шість мільйонів кілометрів від планети Земля. Швидкість об'єкта становить 14,25 кілометри на секунду. 

Астероїд вже зарахували до потенційно небезпечних, оскільки він перетне орбіту планети на відстані менше 0,05 астрономічної одиниці.

Максимальне зближення відбудеться об 12:18 за Києвом. 

Нагадаємо, вчені вирішили дослідити, як часто та які астероїди пролітають повз нашу планету. Статистика показує, що менші астероїди пролітають частіше, ніж більші. До того ж менших ми навіть не помічаємо у той час, як більші для нас небезпечні. 

Також учені зафіксували, що 2022 року було виявлено 126 "близько наближених" астероїдів, а 2023 року їх нарахували поки що 50. Однак вчені додають, що це ті космічні об'єкти, розмір яких порівняно мізерний.

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