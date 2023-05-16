Исследователи NASA проведут год в смоделированной среде, как на Марсе
NASA создали аналог среды, в которой будут потенциально находиться астронавты на Марсе. Исследователи проведут год в смоделированных условиях для прохождения проверок.
Об этом пишет издание CNN.
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Цель симуляции NASA CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog — аналог исследования здоровья и работоспособности экипажа) — подготовить астронавтов к вызовам длительного пребывания на Марсе.
Четыре человека будут изолированы на имитационной марсианской базе в Техасе в течение 378 дней, имитируя продолжительность пилотируемой миссии на Красную планету.
Они будут следовать заранее спланированному расписанию, будут участвовать в симулированных мероприятиях, будут проходить психологические и физиологические тесты, а также переживут 22-минутную задержку связи, подобную той, с которой столкнутся астронавты на Марсе.
База, получившая название "Марсианская дюна Альфа", спроектирована Bjarke Ingels Group и напечатана на 3D-принтере по формуле бетона ICON. Она представляет собой среду обитания, которая потенциально может быть построена на Марсе с использованием местных материалов.
"NASA оценило огромное количество вариантов строительства внеземного жилья — перепрофилированные ракеты и спускные аппараты, надувные конструкции, сборные здания и т.д., — объясняет генеральный директор ICON Джейсон Баллард. — Они пришли к тому, во что верим и мы: если оценивать с точки зрения финансов, безопасности и гибкости, роботизированное строительство с использованием местных материалов является лучшим вариантом".
Первое моделирование миссии начнется в июне, за ним пройдут еще два, а финальное запланировано на 2026 год.
Для чего это испытание
NASA работает над устранением критических "стратегических пробелов в знаниях", чтобы уменьшить риски, связанные с пилотируемой миссией на Марс. Эти риски включают в себя радиацию, нейроокулярный синдром, связанный с космическим полетом (SANS), поведение экипажа и питание.
Хотя нынешний аналог не может проверить влияние радиации или пониженной гравитации, он сосредоточен на оценке здоровья и трудоспособности человека, в частности, влияния марсианской диеты.
Целью миссии является разработка долгосрочных запасов пищи, учитывая, что ориентировочная продолжительность путешествия составляет от шести до девяти месяцев. Экипаж будет потреблять рационы, подобные имеющимся на Международной космической станции (МКС), и выращивать овощи на гидропонике.
Будет проведено широкое тестирование их физиологических данных, включая анализ крови, мочи, слюны, кала, поведения, физической работоспособности, состава тела, иммунной системы, когнитивных функций и микробиому.
Затем участники пройдут дальнейшие медицинские проверки в Космическом центре имени Джонсона. "Нужна определенная преданность делу, чтобы быть готовым провести с нами год, — говорит Скотт М. Смит, соисследователь CHAPEA. — Не каждый создан для этой миссии".
Напомним, марсоход NASA нашел на Красной планете остатки уникальной реки, которые могут изменить представление ученых о Марсе.