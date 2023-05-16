Исследователи NASA проведут год в смоделированной среде, как на Марсе

Площадка для проведения имитационных выходов в открытый космос или "марсианских прогулок" во время аналоговых миссий. Фото: NASA

Мария Кагал Редактор международного отдела

NASA создали аналог среды, в которой будут потенциально находиться астронавты на Марсе. Исследователи проведут год в смоделированных условиях для прохождения проверок.

Об этом пишет издание CNN.

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Цель симуляции NASA CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog — аналог исследования здоровья и работоспособности экипажа) — подготовить астронавтов к вызовам длительного пребывания на Марсе.

Четыре человека будут изолированы на имитационной марсианской базе в Техасе в течение 378 дней, имитируя продолжительность пилотируемой миссии на Красную планету.

Они будут следовать заранее спланированному расписанию, будут участвовать в симулированных мероприятиях, будут проходить психологические и физиологические тесты, а также переживут 22-минутную задержку связи, подобную той, с которой столкнутся астронавты на Марсе.

База, получившая название "Марсианская дюна Альфа", спроектирована Bjarke Ingels Group и напечатана на 3D-принтере по формуле бетона ICON. Она представляет собой среду обитания, которая потенциально может быть построена на Марсе с использованием местных материалов.

"NASA оценило огромное количество вариантов строительства внеземного жилья — перепрофилированные ракеты и спускные аппараты, надувные конструкции, сборные здания и т.д., — объясняет генеральный директор ICON Джейсон Баллард. — Они пришли к тому, во что верим и мы: если оценивать с точки зрения финансов, безопасности и гибкости, роботизированное строительство с использованием местных материалов является лучшим вариантом".

Первое моделирование миссии начнется в июне, за ним пройдут еще два, а финальное запланировано на 2026 год.

Для чего это испытание

NASA работает над устранением критических "стратегических пробелов в знаниях", чтобы уменьшить риски, связанные с пилотируемой миссией на Марс. Эти риски включают в себя радиацию, нейроокулярный синдром, связанный с космическим полетом (SANS), поведение экипажа и питание.

Хотя нынешний аналог не может проверить влияние радиации или пониженной гравитации, он сосредоточен на оценке здоровья и трудоспособности человека, в частности, влияния марсианской диеты.

Комнаты, в которых исследователи будут жить в течение года. Фото: Bill Stafford/NASA

Целью миссии является разработка долгосрочных запасов пищи, учитывая, что ориентировочная продолжительность путешествия составляет от шести до девяти месяцев. Экипаж будет потреблять рационы, подобные имеющимся на Международной космической станции (МКС), и выращивать овощи на гидропонике.

Будет проведено широкое тестирование их физиологических данных, включая анализ крови, мочи, слюны, кала, поведения, физической работоспособности, состава тела, иммунной системы, когнитивных функций и микробиому.

Затем участники пройдут дальнейшие медицинские проверки в Космическом центре имени Джонсона. "Нужна определенная преданность делу, чтобы быть готовым провести с нами год, — говорит Скотт М. Смит, соисследователь CHAPEA. — Не каждый создан для этой миссии".

Напомним, марсоход NASA нашел на Красной планете остатки уникальной реки, которые могут изменить представление ученых о Марсе.