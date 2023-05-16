Дослідники NASA проведуть рік у змодельованому середовищі, як на Марсі

Майданчик для проведення імітаційних виходів у відкритий космос або "марсіанських прогулянок" під час аналогових місій. Фото: NASA

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

NASA створили аналог середовища, у якому потенційно перебуватимуть астронавти на Марсі. Дослідники проведуть рік у змодельованих умовах для проходження різноманітних перевірок.

Про це пише видання CNN.

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Деталі

Симуляційна місія NASA CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog — аналог дослідження здоров'я та працездатності екіпажу) має на меті підготувати астронавтів до викликів тривалого перебування на Марсі.

Чотири людини будуть ізольовані на імітаційній марсіанській базі в Техасі протягом 378 днів, імітуючи тривалість пілотованої місії на Червону планету.

Вони дотримуватимуться заздалегідь спланованого розкладу, братимуть участь у симульованих заходах, проходитимуть психологічні та фізіологічні тести, а також переживуть 22-хвилинну затримку зв'язку, подібну до тієї, з якою зіткнуться астронавти на Марсі.

База, що отримала назву "Марсіанська дюна Альфа", спроєктована Bjarke Ingels Group і надрукована на 3D-принтері за формулою бетону ICON. Вона представляє собою середовище проживання, яке потенційно може бути побудоване на Марсі з використанням місцевих матеріалів.

"NASA оцінило величезну кількість варіантів будівництва позаземного житла — перепрофільовані ракети і спускні апарати, надувні конструкції, збірні будівлі тощо, — пояснює генеральний директор ICON Джейсон Баллард. — Вони прийшли до того, у що віримо і ми: якщо оцінювати з точки зору фінансів, безпеки та гнучкості, роботизоване будівництво з використанням місцевих матеріалів є найкращим варіантом".

Перше моделювання місії розпочнеться в червні, за ним пройдуть ще два, а фінальне заплановане на 2026 рік.

Для чого це випробування

НАСА працює над усуненням критичних "стратегічних прогалин у знаннях", щоб зменшити ризики, пов'язані з пілотованою місією на Марс. Ці ризики включають радіацію, нейроокулярний синдром, пов'язаний з космічним польотом (SANS), поведінку екіпажу та харчування.

Хоча нинішній аналог не може перевірити вплив радіації або зниженої гравітації, він зосереджений на оцінці здоров'я і працездатності людини, зокрема, впливу марсіанської дієти.

Кімнати, у яких дослідники житимуть протягом року. Фото: Bill Stafford/NASA

Місія має на меті розробити довготривалі запаси їжі, враховуючи, що орієнтовна тривалість подорожі становить від шести до дев'яти місяців. Екіпаж споживатиме раціони, подібні до тих, що є на Міжнародній космічній станції (МКС), і вирощуватиме овочі на гідропоніці.

Буде проведено широке тестування їхніх фізіологічних даних, включаючи аналіз крові, сечі, слини, калу, а також поведінки, фізичної працездатності, складу тіла, імунної системи, когнітивних функцій та мікробіому.

Після цього учасники пройдуть подальші медичні перевірки в Космічному центрі імені Джонсона. "Потрібна певна відданість справі, щоб бути готовим провести з нами рік, — каже Скотт М. Сміт, співдослідник CHAPEA. — Не кожен створений для цієї місії".

Нагадаємо, марсохід NASA знайшов на Червоній планеті залишки унікальної річки, які можуть змінити уявлення науковців про Марс.