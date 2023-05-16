Дослідники NASA проведуть рік у змодельованому середовищі, як на Марсі
NASA створили аналог середовища, у якому потенційно перебуватимуть астронавти на Марсі. Дослідники проведуть рік у змодельованих умовах для проходження різноманітних перевірок.
Про це пише видання CNN.
Деталі
Симуляційна місія NASA CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog — аналог дослідження здоров'я та працездатності екіпажу) має на меті підготувати астронавтів до викликів тривалого перебування на Марсі.
Чотири людини будуть ізольовані на імітаційній марсіанській базі в Техасі протягом 378 днів, імітуючи тривалість пілотованої місії на Червону планету.
Вони дотримуватимуться заздалегідь спланованого розкладу, братимуть участь у симульованих заходах, проходитимуть психологічні та фізіологічні тести, а також переживуть 22-хвилинну затримку зв'язку, подібну до тієї, з якою зіткнуться астронавти на Марсі.
База, що отримала назву "Марсіанська дюна Альфа", спроєктована Bjarke Ingels Group і надрукована на 3D-принтері за формулою бетону ICON. Вона представляє собою середовище проживання, яке потенційно може бути побудоване на Марсі з використанням місцевих матеріалів.
"NASA оцінило величезну кількість варіантів будівництва позаземного житла — перепрофільовані ракети і спускні апарати, надувні конструкції, збірні будівлі тощо, — пояснює генеральний директор ICON Джейсон Баллард. — Вони прийшли до того, у що віримо і ми: якщо оцінювати з точки зору фінансів, безпеки та гнучкості, роботизоване будівництво з використанням місцевих матеріалів є найкращим варіантом".
Перше моделювання місії розпочнеться в червні, за ним пройдуть ще два, а фінальне заплановане на 2026 рік.
Для чого це випробування
НАСА працює над усуненням критичних "стратегічних прогалин у знаннях", щоб зменшити ризики, пов'язані з пілотованою місією на Марс. Ці ризики включають радіацію, нейроокулярний синдром, пов'язаний з космічним польотом (SANS), поведінку екіпажу та харчування.
Хоча нинішній аналог не може перевірити вплив радіації або зниженої гравітації, він зосереджений на оцінці здоров'я і працездатності людини, зокрема, впливу марсіанської дієти.
Місія має на меті розробити довготривалі запаси їжі, враховуючи, що орієнтовна тривалість подорожі становить від шести до дев'яти місяців. Екіпаж споживатиме раціони, подібні до тих, що є на Міжнародній космічній станції (МКС), і вирощуватиме овочі на гідропоніці.
Буде проведено широке тестування їхніх фізіологічних даних, включаючи аналіз крові, сечі, слини, калу, а також поведінки, фізичної працездатності, складу тіла, імунної системи, когнітивних функцій та мікробіому.
Після цього учасники пройдуть подальші медичні перевірки в Космічному центрі імені Джонсона. "Потрібна певна відданість справі, щоб бути готовим провести з нами рік, — каже Скотт М. Сміт, співдослідник CHAPEA. — Не кожен створений для цієї місії".
Нагадаємо, марсохід NASA знайшов на Червоній планеті залишки унікальної річки, які можуть змінити уявлення науковців про Марс.