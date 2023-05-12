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Марсохід NASA знайшов на Червоній планеті залишки унікальної річки

12 травня 2023 09:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Марсохід NASA знайшов на Червоній планеті залишки унікальної річки
Марсохід Perseverance продовжує досліджувати поверхню Марса. Фото: NASA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Дослідники Марсу за допомогою Perseverance виявили залишки річки, які кардинально відрізняються від того, що знали про Червону планету науковці. Імовірно, на Марсі були глибокі та швидкі річки, а не лише повільні неглибокі потоки, як вважалося раніше.

Про це повідомила пресслужба NASA.

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Знахідка Perseverance

Американський марсохід Perseverance своїми свіжими фотографіями, імовірно, зробив відкриття в історії Марсу.

Йдеться про колишні річки, які були більшими і потужнішими, ніж вважалося раніше.

Що знайшов марсохід

Камера Perseverance сфотографувала віялоподібну купу осадових порід висотою близько 250 метрів.

Науковці NASA відзначили, що побачене і зафіксоване марсоходом може бути руслом колишньої річки.

До цього дослідники Марсу не могли припустити, що на Червоній планеті були настільки глибокі і швидкі річки. Вважалося, що ріки на Марсі були неглибокими і повільними потоками.

Але пошкодження порід, обстежених марсоходом, підштовхнуло американських науковців до висновку, що швидкість води у цьому місці була значно швидшою, ніж вважалося раніше.

Крім того, висота обстеженої гори натякає на те, що і глибина цієї річки була більшою, ніж науковці припускали за підставі попередніх досліджень.

"Ці шари аномально високі для річок на Землі. Але в той же час найпоширенішим способом створення таких форм рельєфу була б річка", — наголосила докторантка Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії Ліббі Айвз, яка і працює із марсоходом Perseverance.

Нагадаємо, що марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі займається пошуком ознак давнього життя на Червоній планеті.

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