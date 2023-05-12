Марсохід NASA знайшов на Червоній планеті залишки унікальної річки
Дослідники Марсу за допомогою Perseverance виявили залишки річки, які кардинально відрізняються від того, що знали про Червону планету науковці. Імовірно, на Марсі були глибокі та швидкі річки, а не лише повільні неглибокі потоки, як вважалося раніше.
Про це повідомила пресслужба NASA.
Знахідка Perseverance
Американський марсохід Perseverance своїми свіжими фотографіями, імовірно, зробив відкриття в історії Марсу.
Йдеться про колишні річки, які були більшими і потужнішими, ніж вважалося раніше.
Що знайшов марсохід
Камера Perseverance сфотографувала віялоподібну купу осадових порід висотою близько 250 метрів.
Науковці NASA відзначили, що побачене і зафіксоване марсоходом може бути руслом колишньої річки.
До цього дослідники Марсу не могли припустити, що на Червоній планеті були настільки глибокі і швидкі річки. Вважалося, що ріки на Марсі були неглибокими і повільними потоками.
Але пошкодження порід, обстежених марсоходом, підштовхнуло американських науковців до висновку, що швидкість води у цьому місці була значно швидшою, ніж вважалося раніше.
Крім того, висота обстеженої гори натякає на те, що і глибина цієї річки була більшою, ніж науковці припускали за підставі попередніх досліджень.
"Ці шари аномально високі для річок на Землі. Але в той же час найпоширенішим способом створення таких форм рельєфу була б річка", — наголосила докторантка Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії Ліббі Айвз, яка і працює із марсоходом Perseverance.
Нагадаємо, що марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі займається пошуком ознак давнього життя на Червоній планеті.