Пришлось уничтожить: запуск новой ракеты в Японии закончился неудачей

Запуск ракеты-носителя в Японии оказался неудачным

В Японии из-за технической неисправности ракеты-носителя вторично отменили вывод на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли. Ракету пришлось уничтожить.

Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Второй неудачный запуск

Двигатель второй ступени не смог включиться, на ракету передали сигнал о самоуничтожении. Ракету-носитель запустили из космодрома Танегасима. Ее полет прервали после отсутствия сигнала о включении двигателя к второй ступени ракеты.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаока заявила, что власти создадут штаб для расследования провала миссии.

Ракета H3 должна стать основной ракетой-носителем Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она может выводить в космос до восьми тонн полезной нагрузки.

Первый пуск ракеты был назначен на 17 февраля, но был отменен из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени.

Напомним, ранее стало известно, что Иран подписал контракт с российской федерацией о запуске двух собственных спутников. Эти спутники будут использоваться для мониторинга на поверхности Земли.

Фото: Kyodo News