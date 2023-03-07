Пришлось уничтожить: запуск новой ракеты в Японии закончился неудачей
В Японии из-за технической неисправности ракеты-носителя вторично отменили вывод на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли. Ракету пришлось уничтожить.
Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
Второй неудачный запуск
Двигатель второй ступени не смог включиться, на ракету передали сигнал о самоуничтожении. Ракету-носитель запустили из космодрома Танегасима. Ее полет прервали после отсутствия сигнала о включении двигателя к второй ступени ракеты.
Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаока заявила, что власти создадут штаб для расследования провала миссии.
Ракета H3 должна стать основной ракетой-носителем Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она может выводить в космос до восьми тонн полезной нагрузки.
Первый пуск ракеты был назначен на 17 февраля, но был отменен из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени.
Напомним, ранее стало известно, что Иран подписал контракт с российской федерацией о запуске двух собственных спутников. Эти спутники будут использоваться для мониторинга на поверхности Земли.
Фото: Kyodo News