Довелося знищити: запуск нової ракети у Японії закінчився невдачею

Запуск ракети ракети-носія у Японії виявився невдалим

У Японії через технічну несправність ракети-носія вдруге скасували виведення на орбіту супутника дистанційного зондування Землі. Ракету довелося знищити.

Про це повідомила Японська агенція аерокосмічних досліджень.

Другий невдалий запуск

Двигун другого ступеня не зміг увімкнутися, на ракету передали сигнал про самознищення. Ракету-носій запустили з космодрому Танегасіма. Її політ перервали після відсутності сигналу про включення двигуна до другого ступеня ракети.

Міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Кейко Нагаока заявила, що влада створить штаб для розслідування провалу місії.

Ракета H3 має стати основною ракетою-носієм Японії для виведення на орбіту корисного навантаження. Вона може виводити до космосу до восьми тонн корисного навантаження.

Перший пуск НЗ було призначено на 17 лютого, але було скасовано через відмову двигунів бічних прискорювачів першого ступеня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран підписав контракт із російською федерацією щодо запуску двох власних супутників. Ці супутники будуть використовуватися для моніторингу за поверхнею Землі.

Фото: Kyodo News