Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Довелося знищити: запуск нової ракети у Японії закінчився невдачею arrow

Довелося знищити: запуск нової ракети у Японії закінчився невдачею

7 березня 2023 10:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Запуск ракети ракети-носія у Японії виявився невдалим
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Японії через технічну несправність ракети-носія вдруге скасували виведення на орбіту супутника дистанційного зондування Землі. Ракету довелося знищити. 

Про це повідомила Японська агенція аерокосмічних досліджень.

Читайте також:

Другий невдалий запуск

Двигун другого ступеня не зміг увімкнутися, на ракету передали сигнал про самознищення. Ракету-носій запустили з космодрому Танегасіма. Її політ перервали після відсутності сигналу про включення двигуна до другого ступеня ракети.

Міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Кейко Нагаока заявила, що влада створить штаб для розслідування провалу місії.

Ракета H3 має стати основною ракетою-носієм Японії для виведення на орбіту корисного навантаження. Вона може виводити до космосу до восьми тонн корисного навантаження. 

Перший пуск НЗ було призначено на 17 лютого, але було скасовано через відмову двигунів бічних прискорювачів першого ступеня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран підписав контракт із російською федерацією щодо запуску двох власних супутників. Ці супутники будуть використовуватися для моніторингу за поверхнею Землі.

Фото: Kyodo News 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

11:17 Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

Новина з фото

11:07У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих

11:06 ​​​​​​​Лідер Європейської народної партії запевнив, що Україна стане членом НАТО, але є нюанс

Новина з відео

10:55 Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі

10:51 Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

10:50 Первенцю Вікторії Маремухи — шість місяців: що власноруч приготувала блогерка для сина

Новина з відео

10:47 Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії

10:42 Шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень: схема обману

10:36 ​​​​​​​МВС не бачить підготовки рф до нового наступу, але посилює кордон, — Клименко

10:21 В Одесі буде чутно вибух: в чому причина

Новина з відео

11:17 Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

Новина з відео

10:55 Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі

Новина з відео

10:47 Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії

Новина з відео

09:53 В Індії загорілася гора сміття: усіх мешканців 600-тисячного міста закликали сидіти вдома

Новина з відео

07:26Довші руки не допоможуть: Олександр Усик про бій з Тайсоном Ф’юрі, який може зірватись

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

Новина з відео

23:55 Вчені вперше в історії виявили у космосі так звані "ударні хвилі ": що це таке

Новина з відео

22:35 "Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на цинічний розстріл українського військового

Новина з відео

18:24 Головні підсумки минулого тижня: Шейтельман розповість про конфлікт Зеленського й Залужного та заяви стендапера Щегеля

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

06:23 Українцям "оновили" зарплати під час війни: у кого менше 10 тисяч

06:00Масові протести в Ізраїлі: уряд Нетаньягу загрожує демократії в країні

Новина з фото

21:25 Єдина американка та неймовірна конкуренція: хто претендує на "Оскар" за найкращу жіночу роль

Новина з фото

20:52 Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Актуальне по темі

None 7 Березень 11:16

Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

None 7 Березень 11:07

У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих

None 7 Березень 11:06

​​​​​​​Лідер Європейської народної партії запевнив, що Україна стане членом НАТО, але є нюанс

None 7 Березень 10:55

Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB