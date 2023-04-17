Галактику Водоворот можно наблюдать невооруженным глазом: когда лучше видно на небе

Галактика Водоворот. Фото: Josep M. Drudis/Instagram

В апреле этого года Галактика Водоворот будет особенно заметной на ночном небе. Это удивительное зрелище можно увидеть из любого уголка Земли.

Об этом сообщает NNews.

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Что известно о Галактике Водоворот

Издание отмечает, что Галактика Водоворот, также известная как M51, расположена на расстоянии около 23 млн световых лет от Земли, однако ее легко можно увидеть в телескоп или даже бинокль. Галактика находится в созвездии Псов Охотников и состоит из двух спиральных рукавов, вращающихся друг вокруг друга.

Когда и как можно увидеть Галактику Водоворот

По данным экспертов, Галактика Водоворот одна из самых ярких галактик на небе, которую можно наблюдать. В апреле Водоворот будет лучше всего виден на ночном небе, поскольку будет на пике своего поступления на востоке и западе.

Лучше всего галактику наблюдать из отдаленных мест с минимальным световым загрязнением. Также можно использовать телескоп или бинокль для получения лучшей видимости.

Напомним, что недавно началась Международная неделя темного неба 2023 для борьбы со световым загрязнением, на которую должно обратить внимание человечество. Мероприятие проходит 15-22 апреля.