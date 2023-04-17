Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow Галактику Водоворот можно наблюдать невооруженным глазом: когда лучше видно на небе arrow

Галактику Водоворот можно наблюдать невооруженным глазом: когда лучше видно на небе

17 апреля 2023 02:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Галактику Водоворот можно наблюдать невооруженным глазом: когда лучше видно на небе
Галактика Водоворот. Фото: Josep M. Drudis/Instagram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В апреле этого года Галактика Водоворот будет особенно заметной на ночном небе. Это удивительное зрелище можно увидеть из любого уголка Земли.

Об этом сообщает NNews.

Читайте также:

Что известно о Галактике Водоворот

Издание отмечает, что Галактика Водоворот, также известная как M51, расположена на расстоянии около 23 млн световых лет от Земли, однако ее легко можно увидеть в телескоп или даже бинокль. Галактика находится в созвездии Псов Охотников и состоит из двух спиральных рукавов, вращающихся друг вокруг друга.

Когда и как можно увидеть Галактику Водоворот

По данным экспертов, Галактика Водоворот одна из самых ярких галактик на небе, которую можно наблюдать. В апреле Водоворот будет лучше всего виден на ночном небе, поскольку будет на пике своего поступления на востоке и западе.

Лучше всего галактику наблюдать из отдаленных мест с минимальным световым загрязнением. Также можно использовать телескоп или бинокль для получения лучшей видимости.

Напомним, что недавно началась Международная неделя темного неба 2023 для борьбы со световым загрязнением, на которую должно обратить внимание человечество. Мероприятие проходит 15-22 апреля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB