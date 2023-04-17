Галактику Вир можна спостерігати неозброєним оком: коли найкраще видно на небі

Галактика Вир. Фото: Josep M. Drudis/Instagram

Цьогоріч у квітні Галактика Вир буде особливо помітною на нічному небі. Це дивовижне видовище можна побачити, з будь-якого куточка Землі.

Про це повідомляє NNews.

Читайте також:

Що відомо про Галактику Вир

Видання зазначає, що Галактика Вир, також відома як M51, розташована на відстані близько 23 млн світлових років від Землі, однак її легко можна побачити в телескоп чи навіть бінокль. Галактика знаходиться в сузір’ї Псів Мисливців і складається з двох спіральних рукавів, що обертаються один навколо іншого.

Коли і як можна побачити Галактику Вир

За даними експертів, Галактика Вир одна з найяскравіших галактик на небі, яку можна спостерігати. У квітні цьогоріч Вир буде найкраще видимий на нічному небі, оскільки перебуватиме на піку свого надходження на сході й заході.

Найкраще галактику спостерігати з віддалених місць з мінімальним світловим забрудненням. Також можна скористатися телескопом або біноклем для отримання кращої видимості.

Нагадаємо, що нещодавно розпочався Міжнародний тиждень темного неба 2023 для боротьби зі світловим забрудненням, на яке має звернути увагу людство. Цей захід проходить 15-22 квітня.