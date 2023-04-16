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Около Земли пролетит астероид размером с футбольное поле: подробности

16 апреля 2023 19:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Около Земли пролетит астероид размером с футбольное поле: подробности
Иллюстрационное изображение астероида, который двигается к Земле. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что вблизи Земли в понедельник, 17 апреля, пролетит астероид 2023 GM. Длина космического объекта составляет более 100 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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Что известно об астероиде

По данным NASA, длина небесного объекта — около 107 метров, что немного длиннее футбольного поля.

Расстояние от астероида до Земли составит около 3,24 млн км. Отмечается, что скорость движения астероида равна 72324 км в час.

Схема движения астероида 2023 GM
Схема движения астероида 2023 GM. Фото: nasa.gov

Следует заметить, что если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а размер больше 150 м, то в NASA считают его "потенциально опасным объектом".

Однако 2023 GM не отвечает второму критерию, поэтому не считается "потенциально опасным".

Напомним, недавний анализ, проведенный учеными из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, показал, что Земля пережила не менее четырех столкновений с большими астероидами диаметром более километра за последний миллион лет. По мнению ученых, это указывает на высокую астероидную угрозу нашей планете и цивилизации.

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