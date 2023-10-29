Как украинцы любовались лунным затмением — кадры, от которых перехватывает дыхание

Лунное затмение 28 октября 2023 года. Фото: twitter.com/fireees

Вечером, 28 октября, украинцы могли наблюдать редкое лунное затмение. Это астрономическое явление последнее в этом году.

Соответствующими фото с лунным затемнением делятся пользователи соцсетей.

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Лунное затмение 28 октября

Так, это лунное затмение непривычно тем, что тень от Земли падает на наш спутник снизу и создает эффект загадочности и таинственности. Темнота прикрывает Луну максимум на 6%.

Лунное затмение 28 октября 2023 года. Фото: twitter.com/fireees

Лунное затмение 28 октября 2023 года. Фото: twitter.com/KrystynaMala

Лунное затмение началось около 21:00 и достигло своего пика в 23:14. Это явление могли наблюдать жители Северной Америки, Австралии, большинства стран Азии, Австралии, Африки и Европы.

Лунное затмение 28 октября 2023 года. Фото: twitter.com/RawTiger4

Лунное затмение 28 октября 2023 года. Фото: twitter.com/RawTiger4

Украинцы наслаждались этим явлением в ясную погоду.

Лунное затмение 28 октября 2023 года. Фото: twitter.com/Uaonlii

Лунное затмение 28 октября 2023 года. Фото: twitter.com/windbutsunny

Напомним, что мы писали о том, когда и как можно наблюдать в Украине в конце октября частичное лунное затмение. Частично оно потому, что затемнения происходят, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, но они не выровнены по одной линии, только часть видимой поверхности спутника попадает в тень, создаваемую Землей.

Также мы писали, что октябрь стал самым космическим и, наверное, самым романтичным месяцем 2023 года. Ведь в этот период украинцы стали свидетелями удивительных небесных событий: двух звездопадов, затемнения Луны, хорошо заметны в этот период Юпитер и Венера.