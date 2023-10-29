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Як українці милувалися місячним затемненням — кадри, від яких перехоплює подих

29 жовтня 2023 00:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як українці милувалися місячним затемненням — кадри, від яких перехоплює подих
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року. Фото: twitter.com/fireees
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 28 жовтня, українці могли спостерігати рідкісне місячне затемнення. Це астрономічне явище останнє в цьому році. 

Відповідними фото з місячним затемненням діляться користувачі соцмереж.

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Місячне затемнення 28 жовтня

Так, це місячне затемнення незвичне тим, що тінь від Землі падає на наш супутник знизу й створює ефект загадковості й таємничості. Темрява прикриває Місяць максимум на 6%.

Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року. Фото: twitter.com/fireees
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року. Фото: twitter.com/KrystynaMala

Місячне затемнення розпочалося близько 21:00 й досягло свого піка о 23:14. Це явище могли спостерігати жителі Північної Америки, Австралії, більшості країн Азії, Австралії, Африки та Європи.

Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року. Фото: twitter.com/RawTiger4
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року. Фото: twitter.com/RawTiger4

Українці насолоджувалися цим явищем за ясної погоди.

Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року. Фото: twitter.com/Uaonlii
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року
Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року. Фото: twitter.com/windbutsunny

Нагадаємо, що ми писали про те, коли і як можна спостерігати в Україні в кінці жовтня часткове місячне затемнення. Часткове воно тому, що затемнення відбуваються, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем, але вони не вирівняні за однією лінією, лише частина видимої поверхні супутника потрапляє у тінь, яку створює Земля.

Також ми писали, що жовтень став найкосмічнішим та, напевно, найромантичнішим місяцем 2023 року. Адже у цей період українці стали свідками дивовижних небесних подій: двох зорепадів, затемнення Місяця, також добре помітні в цей період Юпітер та Венера. 

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