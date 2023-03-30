Как найти темную материю: ученые выдвинули неожиданную гипотезу

Ученые предположили существование целых планет из темной материи

Несмотря на то, что наука еще не доказала существование темной материи, ученые предполагают, что в нашей Вселенной есть планеты, которые на 100% состоят из нее. Ученые также заявляют, что нашли алгоритм, как искать такие планеты.

Пол это пишет ScienceAlert.

Гипотеза о планетах из темной материи

Ученые из Университета штата Висконсин в Мэдисоне, США, считают, что гипотетические планеты, состоящие из темной материи, могут существовать и есть способы, с помощью которых их можно найти.

До сих пор ученые точно не знают, что собой представляет загадочная темная материя, из которой состоит примерно 85% всей нашей Вселенной. Но известно, что она существует и благодаря ей все галактики удерживаются вместе, а не распадаются на части.

Янг Бай из Университета штата Висконсин в Мэдисоне и его коллеги предположили, что, возможно, темная материя может иметь форму планеты, то есть иметь массу и диаметр планетарного тела. И при этом такая планета из темной материи будет вести себя как обычная экзопланета.

Метод поиска планет из темной материи

Сейчас экзопланеты можно найти с помощью транзитного способа, когда такое тело проходит на фоне собственной звезды и яркость данной звезды изменяется. Также можно найти планету с помощью ее гравитационного воздействия на звезду, что будет влиять на ее движение. В любом случае все полученные данные позволяют астрономам понять диаметр планеты, ее массу и даже плотность. А это позволяет понять, из чего состоит эта планета.

Например, планеты с низкой плотностью, как у Юпитера, говорят о том, что астрономы обнаружили газового гиганта, часто имеющего большой размер. Если плотность планеты высока, это означает, что эта экзопланета скорее всего маленькая и каменистая.

Ученые полагают, что метод поиска обычных планет, а также метод определения их свойств можно использовать для того, чтобы найти потенциальную планету из темной материи.

"Конечно, такая планета может обладать совсем другими свойствами, нехарактерными для обычных экзопланет. То есть можно обнаружить объект со столь высокой или столь низкой плотностью, что его вообще не должно существовать. Но здесь могут действовать другие законы физики", — говорит Бай.

По словам Бая, с помощью света, поглощаемого обычными планетами, можно выяснить, какой состав имеет планета. Если окажется, что у такой экзопланеты серьезные аномалии, это может указывать на наличие темной материи.

"С другой стороны, сама отражательная способность такой планеты из темной материи будет другой. То есть ее яркость будет отличаться от яркости обычных планет, которые освещаются звездами", — говорит Бай.

Также ученые считают, что нужно обращать внимание на орбиты планет, ведь объект из темной материи, скорее всего, был притянут звездой, а значит, может иметь другую орбиту. Но это лишь теория и возможно когда-нибудь она найдет свое подтверждение.

Напомним, ученые из Даремского университета Великобритании обнаружили, что известная ранее черная дыра Abell 1201 BCG на самом деле является одной из крупнейших черных дыр во Вселенной. Ее масса находится на грани теоретических возможностей этих космических объектов.