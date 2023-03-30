Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow Как найти темную материю: ученые выдвинули неожиданную гипотезу arrow

Как найти темную материю: ученые выдвинули неожиданную гипотезу

30 марта 2023 11:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ученые предположили существование целых планет из темной материи
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Несмотря на то, что наука еще не доказала существование темной материи, ученые предполагают, что в нашей Вселенной есть планеты, которые на 100% состоят из нее. Ученые также заявляют, что нашли алгоритм, как искать такие планеты.

Пол это пишет ScienceAlert.

Читайте также:

Гипотеза о планетах из темной материи

Ученые из Университета штата Висконсин в Мэдисоне, США, считают, что гипотетические планеты, состоящие из темной материи, могут существовать и есть способы, с помощью которых их можно найти.

До сих пор ученые точно не знают, что собой представляет загадочная темная материя, из которой состоит примерно 85% всей нашей Вселенной. Но известно, что она существует и благодаря ей все галактики удерживаются вместе, а не распадаются на части.

Янг Бай из Университета штата Висконсин в Мэдисоне и его коллеги предположили, что, возможно, темная материя может иметь форму планеты, то есть иметь массу и диаметр планетарного тела. И при этом такая планета из темной материи будет вести себя как обычная экзопланета.

Метод поиска планет из темной материи

Сейчас экзопланеты можно найти с помощью транзитного способа, когда такое тело проходит на фоне собственной звезды и яркость данной звезды изменяется. Также можно найти планету с помощью ее гравитационного воздействия на звезду, что будет влиять на ее движение. В любом случае все полученные данные позволяют астрономам понять диаметр планеты, ее массу и даже плотность. А это позволяет понять, из чего состоит эта планета.

Например, планеты с низкой плотностью, как у Юпитера, говорят о том, что астрономы обнаружили газового гиганта, часто имеющего большой размер. Если плотность планеты высока, это означает, что эта экзопланета скорее всего маленькая и каменистая.

Ученые полагают, что метод поиска обычных планет, а также метод определения их свойств можно использовать для того, чтобы найти потенциальную планету из темной материи.

"Конечно, такая планета может обладать совсем другими свойствами, нехарактерными для обычных экзопланет. То есть можно обнаружить объект со столь высокой или столь низкой плотностью, что его вообще не должно существовать. Но здесь могут действовать другие законы физики", — говорит Бай.

По словам Бая, с помощью света, поглощаемого обычными планетами, можно выяснить, какой состав имеет планета. Если окажется, что у такой экзопланеты серьезные аномалии, это может указывать на наличие темной материи.

"С другой стороны, сама отражательная способность такой планеты из темной материи будет другой. То есть ее яркость будет отличаться от яркости обычных планет, которые освещаются звездами", — говорит Бай.

Также ученые считают, что нужно обращать внимание на орбиты планет, ведь объект из темной материи, скорее всего, был притянут звездой, а значит, может иметь другую орбиту. Но это лишь теория и возможно когда-нибудь она найдет свое подтверждение.

Напомним, ученые из Даремского университета Великобритании обнаружили, что известная ранее черная дыра Abell 1201 BCG на самом деле является одной из крупнейших черных дыр во Вселенной. Ее масса находится на грани теоретических возможностей этих космических объектов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:04 В Генштабе объяснили, почему сержантов без высшего образования назначают на офицерские должности

Новина з відео

14:58 Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный

14:46 Марусяк установил новый рекорд в прыжках с трамплина

Новина з фото

14:45 Водителей в Одесчины предупреждают о спецтехнике на дорогах в порты, границы и соседние области

Новина з фото

14:41 Россиянка набила тату с Медведчуком и признается ему в любви

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:36 Во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и развращал девушек в школе

14:31 Экс-лидер группы "Тартак", защищающий Украину в рядах ВСУ, опубликовал трогательное стихотворение

14:24 Запорожскую АЭС невозможно защитить, — председатель МАГАТЭ Гросси

Новина з фото

14:15 На Одесской таможне нашли незаконное оборудование для изготовления сигарет

14:10 Си Цзиньпин готовит Китай к войне, - Foreign Affairs

Новина з відео

14:58 Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный

Новина з відео

14:10 "Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "россии 1"

Новина з відео

14:04 Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала

Новина з відео

13:55Зеленский обратился к австрийским политикам и обществу, объяснив, чего хочет Украина

Новина з відео

12:28 Россияне обстреляли село на Херсонщине: глава ОВА показал последствия авиаудара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 От каверов с миллионами просмотров к своим песням: украинские рокеры тронули мощным треком

Новина з відео

10:28 Несмотря на шторм в Черном море ракетоноситель рф: сколько "Калибров" снаряжено

Новина з відео

10:23 Глава СБУ встретился с амбассадором США: детали переговоров

Новина з відео

08:25 "Работа результативная": в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе

Новина з відео

06:15 Как сделать сырный кофе: пять удивительных рецептов и тонкости приготовления

Эксклюзив

07:15Будьте осторожны: астролог назвала вероятные даты массированных обстрелов Украины в апреле

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

Эксклюзив

20:00Утерянный боекомплект: успеет ли Запад дать снаряды для контрнаступления ВСУ

15:16Декларации о доходах: кому из беженцев нужно показать заработанное и за что предусмотрены штрафы

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Актуальное по теме

None 30 Март 15:04

В Генштабе объяснили, почему сержантов без высшего образования назначают на офицерские должности

None 30 Март 14:46

Марусяк установил новый рекорд в прыжках с трамплина

None 30 Март 14:02

Водителей в Одесчины предупреждают о спецтехнике на дорогах в порты, границы и соседние области

None 30 Март 14:41

Россиянка набила тату с Медведчуком и признается ему в любви

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB