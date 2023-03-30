Як відшукати темну матерію: науковці висунули несподівану гіпотезу

Науковці припустили існування цілих планет із темної матерії

Попри те, що наука ще не довела існування темної матерії, вчені припускають, що в нашому Всесвіті є планети, які на 100% складаються з неї. Науковці також заявляють, що знайшли алгоритм, як шукати такі планети.

Пол це пише ScienceAlert.

Гіпотеза про планети з темної матерії

Вчені з Університету штату Вісконсин в Медісоні, США, вважають, що гіпотетичні планети, які складаються з темної матерії можуть існувати і є способи, за допомогою яких їх можна знайти.

До сьогодні вчені точно не знають, що собою являє загадкова темна матерія, з якої скаладається приблизно 85% всього нашого Всесвіту. Але достеменно відомо, що вона існує і завдяки їй усі галактики утримуються разом, а не розпадаються на частини.

Янг Бай з Університету штату Вісконсин в Медісоні і його колеги припустили, що можливо темна матерія може мати форму планети, тобто мати масу і діаметр планетарного тіла. І при цьому така планета з темної матерії поводитиметься як звичайна екзопланета.

Метод пошуку планет із темної матерії

Зараз екзопланети можна виявити за допомогою транзитного методу, коли таке тіло проходить на тлі своєї зірки і яскравість цієї зірки змінюється. Також можна знайти планету за допомогою її гравітаційного впливу на зірку, що впливатиме на її рух. У будь-якому випадку, всі отримані дані дозволяють астрономам зрозуміти діаметр планети, її масу і навіть щільність. А це дозволяє зрозуміти з чого складається ця планета.

Наприклад, планети з низькою щільністю, як у Юпітера, говорять про те, що астрономи виявили газового гіганта, який часто має великий розмір. Якщо щільність планети висока, це означає, що ця екзопланета швидше за все маленька і кам'яниста.

Вчені вважають, що метод пошуку звичайних планет, а також метод визначення їх властивостей можна використовувати для того, щоб знайти потенційну планету з темної матерії.

"Звичайно, така планета може мати зовсім інші властивості, нехарактерні для звичайних екзопланет. Тобто можна виявити об'єкт із настільки високою чи настільки низькою щільністю, що його взагалі не повинно існувати. Але тут можуть діяти інші закони фізики", — каже Бай.

За словами Бая, за допомогою світла, яке поглинають звичайні планети, можна з'ясувати, який склад має планета. Якщо виявиться, що така екзопланета має серйозні аномалії, це може вказувати на наявність темної матерії.

"З іншого боку, сама відбивна здатність такої планети з темної матерії буде іншою. Тобто її яскравість відрізнятиметься від яскравості звичайних планет, які освітлюють їхні зірки", — говорить Бай.

Також вчені вважають, що треба звертати увагу на орбіти планет, адже об'єкт із темної матерії швидше за все був притягнутий зіркою, а отже, може мати іншу орбіту. Але це лише теорія і можливо колись вона знайде своє підтвердження.

Нагадаємо, науковці з Даремського університету Великої Британії виявили, що відома раніше чорна діра Abell 1201 BCG є насправді однією із найбільших чорних дір у Всесвіті. Її маса перебуває на межі теоретичних можливостей цих космічних об’єктів.