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Как выпить кофе в космосе — астронавтка показала свое утро в условиях невесомости

2 ноября 2023 06:00
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Астронавтка показала, как пьет утренний кофе в условиях невесомости — видео
Астронавтка Саманта Кристофоретти на борту космической станции пьет кофе. Фото: NASA/ESA
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Такие привычные для каждого человека вещи, как утренний душ, яичница на завтрак и ароматный кофе, для астронавтов далекая мечта. Ведь в условиях микрогравитации на МКС подобные вещи невозможны. Тем не менее космические технологии и знания физики все же позволяют выпить чашку кофе утром даже на МКС.

Астронавтка Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти показала, как это происходит. Ученые же объяснили космическую технологию и ее значение для науки.

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Малоизвестный факт, но на борту МКС была настоящая кофеварка — машина ISS-presso, которую разработала компания Lavazza. Она провела в космосе более двух лет, чтобы обеспечить астронавтов свежим кофе. Однако даже с усовершенствованной конструкцией ISSpresso кофе все равно наливают в специальный питейный пакет.

 

Як астронавт готують каву на МКС
ISSpresso на международной космической станции. Фото:wikipedia.org

Как это происходит?

Напиток поставляется космонавтам в готовом виде в тюбиках. Космонавты могут добавить горячую воду в алюминиевый пакет, предварительно наполненный лиофилизированным (сухо замороженным) кофе, молоком и сахаром.

В привычную нам чашку или бутылку астронавты не могут налить свой напиток. Но астронавтам не обязательно пить "из горла" пакета — они могут налить напиток в специально разработанную "космическую чашку".

Эта чашка использует эффект поверхностного натяжения жидкости и капиллярный эффект для удержания жидкости и доставки человеку для потребления.

Касаясь губами края чашки, создается "капиллярное соединение", втягивая жидкость в рот примерно так же, как бумажное полотенце впитывает воду.

"В космическом корабле, если не понимать влияние поверхностного натяжения, жидкости (например, вода, топливо) могут разнестись практически где угодно. Вот почему в космосе вы увидите только астронавтов, пьющих из мешков с соломинками, чтобы они могли полностью свернуть мешок, обеспечив выход жидкости", — пояснил ученый NASA доктор Марк Вайслогель, участвовавший в разработке чашки.

 

Астронавтка показала, как пьет утренний кофе в условиях невесомости
Как астронавтка Саманта Кристофоретти наливает кофе. Скриншот с видео ESA

Не только комфорт для астронавтов — почему эта космическая чашка так важна для науки?

Отправка чашек в космос преследовала цель не только сделать утро астронавтов более приятным, но и была частью серьезной науки. Та же физика, которая помогает наливать кофе из чашки в рот, влияет на все жидкости, как на Земле, так и в космосе.

Как подчеркивает доктор Вайслогель, наблюдение за тем, как космическая чаша работает в условиях невесомости, поможет ученым узнать все: от "получения последней капли топлива для ракетного двигателя до доставки идеальной дозы лекарства пациенту".

Кроме того, эксперименты, проведенные на космической чашке, помогут предотвратить катастрофы во время предстоящих далеких космических путешествий, таких как путешествие на Марс.

С помощью космической чашки астронавтка Кристофоретти смогла без труда выпить свой утренний напиток, даже пролетая со скоростью 27 600 км/ч на высоте 420 км над ближайшей кофейней.

Посмотрите, как она это делает:

 

Напомним, мы писали, что учёные впервые в истории вырастили эмбрионы в космосе без влияния гравитации.

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