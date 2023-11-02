Астронавтка показала, як п'є ранкову каву в умовах невагомості — відео

Астронавтка Саманта Крістофоретті на борту Міжнародної космічної станції п'є каву. Фото: NASA/ESA

Такі звичні для кожної людини речі, як ранковий душ, яєчня на сніданок та ароматна кава, для астронавтів далека мрія. Адже в умовах мікрогравітації на МКС подібні речі неможливі. Проте, космічні технології та знання фізики все ж дозволяють випити філіжанку кави зранку навіть на МКС.

Астронавтка Європейського космічного агентства (ESA) Саманта Крістофоретті показала, як це відбувається. А вчені пояснили космічну технологію та її значення для науки.

Читайте також:

Маловідомий факт, але на борту МКС була справжня кавоварка — машина ISS-presso, яку розробила компанія Lavazza. Вона провела у космосі понад два роки, щоб забезпечити астронавтів свіжою кавою. Проте навіть із вдосконаленою конструкцією ISSpresso каву все одно наливають у спеціальний пакет для пиття.

ISSpresso на Міжнародній космічній станції. Фото: wikipedia.org

Як це відбувається?

Наразі напій постачається космонавтам у готовому вигляді в тюбиках. Космонавти можуть додати гарячу воду у алюмінієвий пакет, попередньо наповнений ліофілізованою (сухо замороженою) кавою, молоком і цукром.

У звичну нам філіжанку або пляшку астронавти не можуть налити свій напій. Але астронавтам не обов’язково пити "з горла" пакету — вони можуть налити напій у спеціально розроблену "космічну чашку".

Ця чашка використовує ефект поверхневого натягу рідини та капілярний ефект для утримання рідини та її доставлення людині для споживання.

Торкаючись губами краю чашки, створюється "капілярне з’єднання", втягуючи рідину в рот приблизно так само, як паперовий рушник вбирає воду.

"У космічному кораблі, якщо не розуміти вплив поверхневого натягу, рідини (наприклад, вода, паливо) можуть рознестися практично будь-де. Ось чому в космосі ви побачите лише астронавтів, які п’ють із мішків із соломинками, щоб вони могли повністю згорнути мішок, забезпечивши вихід рідини", — пояснив вчений NASA доктор Марк Вайслогель, який брав участь у розробці чашки.

Як астронавтка Саманта Крістофоретті наливає каву. Скріншот з відео ESA

Не тільки комфорт для астронавтів — чому ця космічна чашка так важлива для науки?

Відправка чашок у космос мала на меті не лише зробити ранок астронавтів приємнішим, а й була частиною серйозної науки. Та сама фізика, яка допомагає наливати каву з чашки до рота, впливає на всі рідини, як на Землі, так і в космосі.

Як підкреслює доктор Вайслогель, спостереження за тим, як космічна чаша працює в умовах невагомості, допоможе вченим дізнатися про все: від "отримання останньої краплі палива для ракетного двигуна до доставлення ідеальної дози ліків пацієнту".

Крім того, експерименти, проведені на космічній чашці, допоможуть запобігти катастрофам під час майбутніх далеких космічних подорожей, таких як подорож на Марс.

За допомогою космічної чашки астронавтка Крістофоретті змогла без труднощів випити свій ранковий напій, навіть пролітаючи зі швидкістю 27 600 км/год на висоті 420 км над найближчою кав’ярнею.

Подивіться, як вона це робить:

Нагадаємо, ми писали, що вчені вперше в історії виростили ембріони у космосі без впливу гравітації.