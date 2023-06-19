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NASA працюватиме з провідними компаніями для створення нової МКС

19 червня 2023 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
NASA працюватиме з провідними компаніями для створення нової МКС
Модель проєкту Vast Space LLC на низькій навколоземній орбіті. Фото: Vast Space LLC
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

NASA обрала компанії, які будуть брати участь у другій програмі Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC). Основна мета цієї програми — створити нові комерційні космічні станції та технології на низькій навколоземній орбіті.

Про це повідомляє Sundries.

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Перша фаза CCSC розпочалася ще 2014 року, коли NASA уклала угоди з компаніями ATK, Final Frontier Design, SpaceX і United Launch Alliance.

Для участі у другій фазі NASA обрала сім провідних американських компаній:

  • Blue Origin: розробка комерційних транспортних можливостей для перевезення екіпажу та виконання інших місій до орбіти.
  • Northrop Grumman Systems Corporation: створення автономних та роботизованих технологій для комерційних наукових досліджень і виробничих можливостей на низькій навколоземній орбіті (LEO).
Модель проєкту Northrop Grumman Systems Corporation на низькій навколоземній орбіті. Фото: Northrop Grumman Systems Corporation
  • Sierra Space Corporation: розвиток комерційної екосистеми на орбіті, включаючи космічний транспорт наступного покоління та розширювані космічні об'єкти.
  • SpaceX: розширення портфеля технологій, включаючи розвиток капсули Dragon та супутника Starship, який може стати ключовим елементом майбутньої орбітальної станції.
Модель проєкту SpaceX на низькій навколоземній орбіті. Фото: SpaceX
  • Special Aerospace Services: розробка технологій обслуговування в космосі, включаючи автономні маневруючі блоки та систему Astronaut Assist-AMU для складання комерційних пунктів призначення на LEO.
  • ThinkOrbital Inc.: розробка самозбірних орбітальних платформ для різних застосувань на LEO, а також технології зварювання, різання, контролю та адитивного виробництва.
Модель проєкту ThinkPlatform від ThinkOrbital на низькій навколоземній орбіті. Фото: ThinkOrbital
  • Vast Space LLC: співпраця у технологіях та операціях для станцій у мікрогравітації та штучній гравітації, зокрема місія Haven-1, яка забезпечить середовище мікрогравітації для екіпажу, досліджень та виробництва в космосі.

NASA фінансує розробку приватних космічних станцій, які сподівається запустити до закінчення МКС. Це дозволить заощадити приблизно 1,3 млрд доларів до 2031 року і 1,8 млрд доларів до 2033 року, перейшовши з МКС на комерційні платформи для співпраці та наукових досліджень.

У співробітництві з NASA компанії використовуватимуть свій власний капітал для реалізації космічних комерційних проєктів, використовуючи знання та досвід агенції.

Нагадаємо, що Американське космічне відомство підкоригувало плани з колонізації Місяця. Найімовірніше висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.

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