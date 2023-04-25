Япония совершит высадку модуля на Луну: что известно

Вид на Луну. Фото: pixabay

Японская компания ispace запланировала частную посадку модуля Hakuto-R на Луну, которая ожидается в 19:40 по киевскому времени. Компания имеет три альтернативных места посадки в случае изменения условий, и в зависимости от места, дата посадки также может измениться на 26 апреля, 1 мая или 3 мая.

Об этом сообщает Space.

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Высадка модуля на Луну

Модуль Hakuto-R был запущен на ракете SpaceX Falcon 9 в декабре 2022 года и находится на орбите вблизи Луны на расстоянии приблизительно 100 километров от ее поверхности. С начала операции модуль передал множество изображений с орбиты Луны.

По словам представителей компании, посадочный модуль будет тормозить своими главными двигателями, чтобы замедлить скорость перед сходом с орбиты. С помощью предварительно заданных команд, модуль отрегулирует свое положение и скорость, чтобы выполнить мягкую посадку на поверхность Луны. Весь процесс займет около часа.

В составе миссии также есть мини-марсоход Rashid от космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов, система искусственного интеллекта от канадской компании Mission Control и многокамерная система обработки изображений от канадской компании Canadensys Aerospace.

Напомним, что на Луне обнаружили большое количество воды. Исследователи совершили увлекательное открытие, которое потенциально может изменить наше понимание истории Луны.