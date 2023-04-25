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Японія здійснить висадку модуля на Місяць: що відомо

25 квітня 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Японія здійснить висадку модуля на Місяць: що відомо
Вид на місяць. Фото: pixabay
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Японська компанія ispace запланувала приватну посадку модуля Hakuto-R на Місяць, яка очікується о 19:40 за київським часом. Компанія має три альтернативні місця посадки у разі зміни умов, та в залежності від місця, дата посадки також може змінитися на 26 квітня, 1 травня чи 3 травня.

Про це повідомляє Space \.

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Висадка модуля на Місяць

Модуль Hakuto-R був запущений на ракеті SpaceX Falcon 9 у грудні 2022 року і знаходиться на орбіті поблизу Місяця на відстані приблизно 100 кілометрів від її поверхні. З початку операції модуль передав безліч зображень із орбіти Місяця.

За словами представників компанії, посадковий модуль гальмуватиме своїми головними двигунами, щоб уповільнити швидкість перед сходом з орбіти. За допомогою попередньо заданих команд модуль відрегулює своє положення та швидкість, щоб виконати м'яку посадку на поверхню Місяця. Весь процес триватиме близько години.

У складі місії також є мінімарсохід Rashid від космічного агентства Об'єднаних Арабських Еміратів, система штучного інтелекту від канадської компанії Mission Control та багатокамерна система обробки зображень від канадської компанії Canadensys Aerospace.

Нагадаємо, що на Місяці виявили велику кількість води. Дослідники зробили цікаве відкриття, яке потенційно може змінити наше розуміння історії Місяця.

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