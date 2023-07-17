Китай отправит аквариумных рыбок в космос: какая причина

Аквариумные рыбки Данио. Фото: google.com

Китайские учёные планируют отправить рыбок Данио на свою космическую станцию Tiangong. Это делается с целью исследовать их взаимодействие в небольшой замкнутой экосистеме и возможную потерю плотности костной ткани у космонавтов во время длительного пребывания в невесомости.

Об этом сообщает Futurism.

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Отмечается, что подобная миссия рыб в космос была в 1973 году, когда рыбок Фундулюсов было отправлено в лабораторию на орбите Земли Skylab. Тогда проверяли их реакцию на невесомость. Однако рыбкам удалось выжить и даже дать потомство.

Кроме того, Японское космическое агентство (JAXA) изучало, как невесомость влияет на находившихся на Международной космической станции рыбок Медака.

Согласно результатам исследования, рыбки чувствовали себя значительно хуже, чем люди, и почти сразу по прибытии на Международную космическую станцию теряли плотность костной ткани. Обычно такие эффекты наблюдаются у космонавтов примерно на протяжении 20 дней.

Напомним, что пресс-служба компании Илона Маска SpaceX подтвердила успешный запуск дополнительных 54 спутников Starlink в космическое пространство. Эти спутники предназначены для использования в рамках проекта Starlink, направленного на создание глобальной сети Интернет.