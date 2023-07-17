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Китай відправить акваріумних рибок у космос: яка причина

17 липня 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Китай відправить акваріумних рибок у космос: яка причина
Акваріумні рибки Даніо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Китайські вчені планують відправити рибок Даніо на свою космічну станцію Tiangong. Це робиться з метою дослідити їх взаємодію у невеликій замкнутій екосистемі та можливу втрату щільності кісткової тканини у космонавтів під час довготривалого перебування в невагомості.

Про це повідомляє Futurism.

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Китай відправить рибок у космос

Зазначається, що подібна місія риб у космос була 1973 року, коли рибок Фундулюсів відправили в лабораторію на орбіті Землі Skylab. Тоді перевіряли їхню реакцію на невагомість. Однак рибкам вдалося вижити й навіть дати потомство.

Крім того, Японське космічне агентство (JAXA) вивчало, як невагомість впливає на рибок Медака, які перебували на Міжнародній космічній станції.

Згідно з результатами дослідження, рибки почувалися значно гірше, ніж люди, і майже одразу після прибуття на Міжнародну космічну станцію втрачали щільність кісткової тканини. Зазвичай такі ефекти спостерігаються у космонавтів упродовж приблизно 20 днів.

Нагадаємо, що пресслужба компанії Ілона Маска SpaceX підтвердила успішний запуск додаткових 54 супутників Starlink у космічний простір. Ці супутники призначені для використання в рамках проєкту Starlink, спрямованого на створення глобальної мережі Інтернет.

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