Космическое перевоплощение Золушки: астероид оказался кометой

Комета в космосе. Иллюстративное фото: pixabay.com

Недавно ученые обнаружили кометообразный астероид, у которого странная форма и что-то похожее на хвост. После дальнейшего исследования ученые выяснили, что этот астероид больше общего с кометами, чем они думали.

Об этом сообщает NNews.

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Как астероид стал кометой

Астероид 203P/ENcke, открытый более 200 лет назад, является одним из самых ярких, которые можно увидеть с поверхности Земли. Каждые 3,3 года он проходит мимо Земли.

Недавно учёные лучше исследовали этот астероид. Оказалось, что на нем были замечены расходившиеся от него очень тонкие струи газа и пыли. Это свидетельствует о том, что 203P/ENcke может быть кометой, а не астероидом.

Кроме того, исследования показывают, что форма астероида может являться следствием того, что он уже был кометой, а после некоторого времени потерял свою атмосферу. На это указывает его ужесточившаяся форма.

Почему это открытие так важно

Отмечается, что это открытие меняет наше понимание того, что такое кометы и астероиды и открывает новые горизонты для научных исследований в космосе. 203P/ENcke остается объектом изучения для ученых, желающих узнать больше о процессах, происходящих на кометах и астероидах, а также об их влиянии на нашу Солнечную систему. Кроме того, эти исследования помогут нам лучше понять нашу собственную планету и ее место в космосе, а также будут способствовать дальнейшему развитию космической технологии и полетам в космос.

Напомним, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона сказал, что МКС будет снята с орбиты в 2030-2031 годах, поскольку она технически устарела. Он также добавил, что в будущем частные компании будут заниматься деятельностью на орбите и что NASA уже заключило контракты с несколькими коммерческими компаниями по созданию коммерческих космических станций.