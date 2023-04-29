Космічне перевтілення Попелюшки: астероїд виявився кометою

Комета в космосі. Ілюстративне фото: pixabay.com

Нещодавно вчені виявили кометоподібний астероїд, який має дивну форму та щось схоже на хвіст. Після подальшого дослідження науковці з'ясували, що цей астероїд має більше спільного з кометами, ніж вони думали.

Про це повідомляє NNews.

Читайте також:

Як астероїд став кометою

Астероїд 203P/ENcke, відкритий понад 200 років тому, є одним з найбільш яскравих, які можна побачити з земної поверхні. Кожні 3,3 року він проходить повз Землю.

Нещодавно вчені краще дослідили цей астероїд. Виявилося, що на ньому були помічені дуже тонкі струмини газу та пилу, які розходилися від нього. Це свідчить про те, що 203P/ENcke може бути кометою, а не астероїдом.

Крім того, дослідження показують, що форма астероїда може бути наслідком того, що він вже був кометою, а після деякого часу втратив свою атмосферу. На це вказує його форма, що стала більш жорсткою.

Чому це відкриття таке важливе

Зазначається, що це відкриття змінює наше розуміння про те, що таке комети та астероїди, та відкриває нові горизонти для наукових досліджень у космосі. 203P/ENcke залишається об’єктом вивчення для вчених, які хочуть дізнатися більше про процеси, які відбуваються на кометах та астероїдах, а також про їхній вплив на нашу Сонячну систему. Крім того, ці дослідження допоможуть нам краще зрозуміти нашу власну планету та її місце у космосі, а також сприятимуть подальшому розвитку космічної технології та польотів у космос.

Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білла Нельсона сказав, що МКС буде знято з орбіти у 2030–2031 роках, оскільки вона технічно застаріла. Він також додав, що в майбутньому приватні компанії займатимуться діяльністю на орбіті й що NASA вже уклала контракти з кількома комерційними компаніями для створення комерційних космічних станцій.