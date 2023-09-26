Космический аппарат Индии сломался после "лунной ночи", — The Guardian

Лунная поверхность. Фото: freepik

Ученые из Индии не могут восстановить связь с космическим посадочным модулем "Викрам", который был переведен в спящий режим, чтобы переждать холодную лунную ночь. Модуль может быть уничтожен.

Об этом сообщает The Guardian.

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Космический аппарат "Викрам" и луноход "Прагьян" перешли в спящий режим 2 сентября. Такая мера должна была защитить их электронику от суровых условий лунной ночи продолжительностью около двух недель. В это время температура падает до - 250 градусов по Цельсию.

Сотрудники Индийской организации космических исследований (ISRO) уверяли, что аппарат переживет лунную ночь и запустится около 22 сентября. Тогда на его солнечные панели снова должен был поступать солнечный свет для обеспечения электричеством.

Однако ученые так и не смогли восстановить связь с аппаратами и понимают, что техника будет уничтожена. Оценка вероятности того, что аппараты смогли испытать влияние минусовых температур, — 50%.

Также в ISRO заявили, что будут продолжать запускать устройства. Попытки будут предприниматься до 30 сентября, когда солнце снова зайдет.

Перед тем, как перевести аппараты в спящий режим, исследователи отметили, что индийская миссия "Чандраян-3" преуспела и достигла своих основных целей.

"Если "Викрам" и "Прагьян" не проснутся, они будут либо разрушены, либо останутся на Луне как лунный посол Индии", — сказали они.

Напомним, что недавно новейший телескоп "Вебб" нашел на спутнике Юпитера источник углерода. Также в этом месяце на Солнце произошло мощное извержение.