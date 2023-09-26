Космічний апарат Індії зламався після "місячної ночі", — The Guardian

Місячна поверхня. Фото: freepik

Науковці з Індії не можуть відновити зв'язок з космічним посадковим модулем "Вікрам", який перевели у сплячий режим, аби перечекати холодну місячну ніч. Модуль може знищитись.

Про це повідомляє The Guardian.

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Космічний апарат "Вікрам" та місяцехід "Праг'ян" перейшли у сплячий режим 2 вересня. Такий захід мав захистити їхню електроніку від суворих умов місячної ночі тривалістю близько двох тижнів. В цей час температура падає до -250 градусів за Цельсієм.

Співробітники Індійської організації космічних досліджень (ISRO) запевняли, що апарат переживе місячну ніч і запуститься приблизно 22 вересня. Тоді на його сонячні панелі знову мало надходити сонячне світло для заживлення електрикою.

Проте науковці так і не змогли відновити зв'язок з апаратами і розуміють, що техніка буде знищена. Оцінка ймовірності того, що апарати змогли пережити вплив мінусових температур, — 50%.

Також в ISRO заявили, що будуть продовжувати заживити пристрої. Спроби робитимуть до 30 вересня, коли сонце знову зайде.

Перед тим, як перевести апарати в сплячий режим, дослідники зазначили, що індійська місія "Чандраян-3" отримала великий успіх та досягла своїх основних цілей.

"Якщо "Вікрам" і "Праг'ян" не прокинуться, вони будуть або зруйновані, або залишаться на Місяці як місячний посол Індії", — сказали вони.

Нагадаємо, що не так давно новітній телескоп "Вебб" знайшов на супутнику Юпітера джерело вуглецю. Також цього місяця на Сонці трапилося потужне виверження.