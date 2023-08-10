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Марс оборачивается быстрее, чем раньше: возможно ли подобное с Землей

10 августа 2023 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Марс оборачивается быстрее, чем раньше: возможно ли подобное с Землей
Марс в космосе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые выяснили, что обращение Марса ежегодно ускоряется. Так, день на планете начал сокращаться на 0,00076 миллисекунд. По мнению исследователей, Марс вероятно ускорился из-за увеличения льда на его полярных шапках или после ледникового периода.

Об этом сообщает Nauka.ua.

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Прямой доступ к внутренним слоям любой планеты недостижим, но изучение внутренней структуры раскрывает ее процессы формирования и эволюции. На Марсе станция InSight, работавшая с 2018 по 2022 год, помогла исследователям обойти эту проблему.

Изучение вращения Марса стало возможным благодаря эксперименту RISE (The Rotation and Interior Structure Experiment), передававшему радиосигналы, отправленные из InSight, на Землю.

Ученые использовали эффект Доплера для определения изменения частоты сигналов, что позволило точно измерить скорость вращения Марса. Анализируя данные более 900 марсианских дней, они установили, что скорость вращения планеты растет на 4 угловых миллисекунды ежегодно.

Почему планета начала вращаться быстрее

Подобно Марсу, скорость вращения может изменяться и на Земле. Например, это происходит под влиянием приливных сил Солнца и Луны или из-за изменения массового распределения в атмосфере.

Ускорение Марса может быть вызвано несколькими факторами. Первое возможное объяснение связано с накоплением льда на полярных шапках планеты, что привело к перераспределению массы на ее поверхности и изменению момента импульса, играющего роль в процессе вращения.

Также другой фактор, который может повлиять на скорость вращения — послеледниковый отскок. Это явление происходит тогда, когда поднимается суша после исчезновения массивных ледников.

Напомним, что марсианский вертолет NASA Ingenuity во время успешного 54-го полета на Красной планете сделал новые фотографии. Это его первый полный полет после того, как вертолет не смог завершить свой предыдущий 22 июля.

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